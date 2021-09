Pour qu'un produit de soin ou de maquillage les séduise, il doit être végan ou cruelty-free. Contenir des ingrédients "clean", à l'efficacité si possible prouvée. Ou aux pouvoirs magiques supposés. L'un n'empêchant pas toujours l'autre d'ailleurs. La preuve par ces trois marques lancées par des influenceurs.

1. Selfless by Hyram

Star de TikTok (6,8 millions de fans) et de YouTube (4,6 millions de followers) où il prodigue avec humour ses conseils en matière de soins de la peau, l'Américain Hyram Yarbro propose désormais une courte gamme à son nom. Relativement abordables - cela va de 19 euros le gel nettoyant à 29 euros le sérum à base de rétinol -, les produits vendus en ligne contiennent les ingrédients fétiches du jeune Hawaïen comme le niacinamide ou l'acide salicylique. Une part des bénéfices est reversée à une association de protection des forêts tropicales.

selflessbyhyram.com

2. Florence by Mills

La marque de soins et de maquillage de la star de la série Stranger Things Millie Bobby Brown (46 millions de followers sur Instagram) débarque en Belgique, chez Ici Paris XL. La gamme cible tous les types de peau et suit de près les tendances qui séduisent les ados, en proposant des produits fun comme le masque " peel off " fuchsia (25 euros) ou des petites baleines en gel pour décongestionner les cernes (35,90 euros les 30). Une partie des bénéfices est destinée, ici, à la fondation Olivia Hope qui vient en aide aux enfants atteints de cancer.

2 © SDP

iciparisxl.be

3. AM Cosmetics

Plus près de chez nous, la DJ flamande Anouk Matton (360 000 followers sur Instagram) a mis à profit l'arrêt forcé de ses activités par la pandémie pour lancer une gamme de maquillage inspirée par sa passion pour les cristaux et le pouvoir vibratoire que certains leur prêtent. Chacune des trois lignes contient respectivement des extraits de quartz rose, d'ambre ou de jade infusés dans les poudres, le mascara ou le rouge à lèvres. Des cristaux que l'on retrouve également dans des kits de massage comprenant un roller et une pierre de guasha.

3 © SDP

iciparisxl.be

Star de TikTok (6,8 millions de fans) et de YouTube (4,6 millions de followers) où il prodigue avec humour ses conseils en matière de soins de la peau, l'Américain Hyram Yarbro propose désormais une courte gamme à son nom. Relativement abordables - cela va de 19 euros le gel nettoyant à 29 euros le sérum à base de rétinol -, les produits vendus en ligne contiennent les ingrédients fétiches du jeune Hawaïen comme le niacinamide ou l'acide salicylique. Une part des bénéfices est reversée à une association de protection des forêts tropicales. selflessbyhyram.comLa marque de soins et de maquillage de la star de la série Stranger Things Millie Bobby Brown (46 millions de followers sur Instagram) débarque en Belgique, chez Ici Paris XL. La gamme cible tous les types de peau et suit de près les tendances qui séduisent les ados, en proposant des produits fun comme le masque " peel off " fuchsia (25 euros) ou des petites baleines en gel pour décongestionner les cernes (35,90 euros les 30). Une partie des bénéfices est destinée, ici, à la fondation Olivia Hope qui vient en aide aux enfants atteints de cancer. iciparisxl.be Plus près de chez nous, la DJ flamande Anouk Matton (360 000 followers sur Instagram) a mis à profit l'arrêt forcé de ses activités par la pandémie pour lancer une gamme de maquillage inspirée par sa passion pour les cristaux et le pouvoir vibratoire que certains leur prêtent. Chacune des trois lignes contient respectivement des extraits de quartz rose, d'ambre ou de jade infusés dans les poudres, le mascara ou le rouge à lèvres. Des cristaux que l'on retrouve également dans des kits de massage comprenant un roller et une pierre de guasha. iciparisxl.be