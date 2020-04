La tendance, venue de Corée, s'est généralisée : le masque à laisser poser est devenu le nouveau soin de nuit. Appliqué en couche pas trop épaisse, il infuse en douceur et aide la peau à se reconstruire.

Réconfortant

Pensé pour être utilisé en cure de 28 à 56 jours, ce soin de nuit sans parfum à base d'ingrédients naturels s'adresse aux peaux à tendance (très) sèche. Ce cocktail de beurres et d'huiles végétales à haute teneur en acides gras contient aussi des céramides de framboise, des extraits de germes de blé et de betteraves hautement hydratants. Pour un coup de boost immédiat, 30 min de pose suffisent. Pour un traitement de fond, il est préférable de le garder toute la nuit : il existe même des protections de taie conçues à cet effet. Avec sa texture fraîche à mi-chemin entre le gel et la crème, ce soin s'adresse à tous les épidermes assoiffés en quête d'hydratation durable. Après le nettoyage du soir, il remplace à volonté la crème de nuit. Il suffit de l'appliquer en couche généreuse mais pas trop épaisse pour voir la peau absorber la matière. Le matin, celle-ci retrouve tonus et élasticité. Le teint est unifié grâce à l'action des vitamines B, C, E et F aux propriétés nourrissantes. Idéale pour les peaux sensibles sujettes aux irritations et aux rougeurs, cette formule sans parfum à base de glycérine et de beurre de karité promet une hydratation intense et un apaisement des épidermes en souffrance grâce à la présence d'extraits de baies nordiques et de champignons reishi connus pour leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Un temps de pose de 20 minutes au minimum est recommandé mais c'est encore mieux de le garder toute la nuit. Infusé au yuzu, ce masque ultrafrais promet un teint radieux même si la nuit a été un peu courte. Il peut aussi s'utiliser en coup de flash de 10 minutes mais tient encore mieux ses promesses s'il pose jusqu'au matin. Grâce à sa combinaison idéale d'ingrédients naturels, il nourrit l'épiderme et dope les mécanismes d'hydratation ainsi que la production d'acide hyaluronique. La peau est comme repulpée au réveil.