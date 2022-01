Des produits de cosmétique inspirés des séries en vogue débarquent dans les rayons des parfumeries belges.

La plus parisienne des Américaines est de retour, avec une garde-robe hautement désirable qui affole la Toile... et une collection signée Lancôme à son nom. Une collab' d'autant plus naturelle que Lily Collins, l'actrice star de la série Emily in Paris, est depuis quelques années déjà égérie de la maison. En Belgique, deux des produits - la palette yeux et le mascara - sont disponibles en exclu sur le site d'Ici Paris XL.Les fans de la plume acérée de Lady Whistledown, dans la série La chronique de Bridgerton, devront, eux, encore patienter jusqu'au 25 mars prochain. La collection opulente 100% "Regencycore" pensée par Pat McGrath aurait pu les y aider... si elle n'avait pas été presque immédiatement sold out. Il est vrai que Dame Pat est avare en collab', ce qui les rend d'autant plus délectables. Vous l'avez loupée? Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire sur sa liste d'attente.