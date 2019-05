Recycler ses cosmétiques, c'est désormais possible! L'association Job Dignity récupère des produits même entamés pour les distribuer ensuite à des femmes dans la précarité.

On pourrait appeler ça un "beauty faux-pas" : autrement dit le fait d'acheter un produit cosmétique - qu'il s'agisse d'un soin visage, d'un shampoing ou d'une crème corps - qui au final ne vous convient pas. Que ce soit la texture qui ne plaise pas ou se révèle incompatible avec votre type de cheveu ou de peau, le résultat est bien souvent le même: le produit à peine ouvert et utilisé peut-être une fois ou deux finit abandonné dans une armoire de salle de bain avant de terminer dans la poubelle.

L'incubateur de projets Job Dignity qui vient en aide aux femmes SDF propose désormais de leur donner une seconde vie. Jusqu'au 8 juin prochain, vous pouvez déposer tous les cosmétiques dont vous n'avez plus d'usage dans la boutique Label Chic, à Bruxelles. Et ce même s'ils ne sont plus protégés dans un emballage scellé. Il faut bien sûr qu'ils ne soient pas périmés - pour cela se référer aux indications d'usage après ouverture présente sur chaque pack - et les plus "propres" possible, donc idéalement emballés plutôt en tubes ou flacons qu'en pot dans lesquels il faut mettre les doigts... Les produits récoltés seront reconditionnés par les équipes de Job Dignity et redistribués ensuite à des femmes dans le besoin.