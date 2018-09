Gisele Bündchen avoue s'être fait refaire les seins... et l'avoir immédiatement regretté

On peut faire partie des mannequins les mieux payées au monde, signer des contrats à plusieurs millions de dollar et toujours être en délicatesse avec son apparence devant le miroir. En décembre 2009, la mannequin Gisele Bündchen est devenue la maman d'un petit Benjamin.

Trois ans plus tard, c'est Vivian Lake qui agrandissait la famille. Deux naissances qui allaient changer sa vie et son corps, qui subissait les conséquences de l'allaitement. "J'ai toujours été louée pour mon corps et j'avais l'impression que je ne pouvais plus répondre aux attentes, explique la mannequin. Je me sentais très vulnérable parce que je peux faire du sport, je peux manger sainement, mais je ne pouvais changer le fait que mes deux fils préféraient mon sein gauche à mon sein droit."

Devant ce constat, Gisele Bündchen a décidé de passer sous le bistouri. Elle explique dans son livre "Lessons: My Path to a Meaningful Life" avoir directement regretté sa décision. "Quand je me suis réveillée, je me suis demandé ce que j'avais fait. J'avais l'impression de vivre dans un corps que je ne reconnaissais pas. Pendant un an, j'ai porté des vêtements amples car je me sentais mal à l'aise". La mannequin a aussi pu compter sur le soutien de son mari, Tom Brady. "Il me disait qu'il m'aimait quoiqu'il arrive et que j'étais belle", conclut-elle.