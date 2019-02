Hema lance une ligne de beauté exclusivement vegan à petits prix

Hema a baptisé son nouveau label beauté B.A.E (Before Anything Else). La collection est divisée en six catégories différentes: visage, yeux, sourcils, lèvres, accessoires et eau de toilette. Il y a un total de 138 pièces qui ont été rafraîchies par une gamme de tons pastels. Le plus de cette nouvelle gamme est que tous les produits sont 100% vegans et non testés sur les animaux.

De plus, chaque saison, des nouveaux produits seront ajoutés à la collection pour répondre aux dernières tendances. Cette marque a également la particularité d'être très abordable et donc accessible à tous les budgets.