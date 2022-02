La cofondatrice d'Essentiel Antwerp se confie, à l'occasion de la collaboration de la maison avec Estée Lauder.

La Saint-Valentin, c'est in ou c'est out? Ça peut avoir un petit côté ringard... Sauf si l'on se dit que c'est le jour parfait pour célébrer ce que j'appelle le "self-love". L'occasion de se vouloir du bien à soi-même. Cette pochette, je la vois plutôt comme un présent que la femme aura envie de s'offrir. Elle marque le coup mais sans en faire trop, c'est un petit clin d'oeil. Et moi, quand je pense Saint-Valentin, je pense bien sûr baisers, j'imagine tout de suite de jolies lèvres que l'on a envie de montrer. C'est encore plus vrai aujourd'hui alors que l'on a dû se cacher derrière des masques pendant trop longtemps. C'est comme ça que l'idée de cette collaboration avec Estée Lauder est née.C'est une marque à laquelle vous vous identifiez? J'utilise son rouge à lèvres nude depuis des années. Et le parcours d'Estée Lauder elle-même est tellement inspirant! C'était une féministe avant l'heure, une entrepreneuse qui est vraiment partie de zéro. J'aime aussi le fait que les produits soient fabriqués ici en Belgique. C'est tout naturellement que j'ai pensé à cette maison. Et le hasard a voulu qu'elle me contacte quelques jours à peine après que cette idée de collaboration me soit venue. Un alignement des planètes, en quelque sorte.La mode et le maquillage sont-ils plus que jamais des boosters de confiance en soi? Mais c'est évident! J'ai coutume de dire: enfile tes hauts talons, applique un joli rouge et fonce! Peu importe ce que tu portes au milieu (rires)! Bien sûr, le vêtement est aussi important. C'est pour cette raison que je privilégie toujours la couleur dans mes collections, celle que l'on va oser porter. Dans la pochette, vous retrouverez mes produits favoris. A côté du scrub pour les lèvres, j'ai choisi un raisin nude et un autre plus soutenu. J'aime l'idée de contrebalancer une tenue tout en couleurs vives avec des lèvres plus naturelles. C'est un parti pris que l'on retrouve aussi dans nos silhouettes.