Le premier ministre canadien Justin Trudeau fait parler de lui en ce début d'année en aborant une barbichette cendrée. Florilège des réactions sur son nouveau look.

Après un break au Costa Rica pendant les fêtes, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, est repassé au premier plan. Changement de style pour l'homme fort du pays, il s'est présenté avec un bouc poivre et sel soigné, qui n'a pas manqué d'agiter la Toile.

Le nouveau look de Justin Trudeau a été révélé dans un cliché publié sur Instagram par son photographe officiel, Adam Scotti.

Aussitôt, la presse et Twitter se sont enflammés pour ce nouveau look, émettant les plus folles hypothèses. La presse internationale ne manquant pas de faire remarquer, lors de la conférence de presse organisée suite au crash la semaine dernière d'un Boeing 737 en Iran avec 63 Canadiens à bord, que "Justin Trudeau, arbore pour la première fois en public une barbe poivre et sel."

"Justin Trudeau a une barbe. Qu'est-ce qu'elle signifie?", s'interroge Vice. Le Huffington Post se demande pour sa part: "Il n'est pas clair si cette barbe est là pour rester, au moins pendant un certain temps, ou si M. Trudeau ne s'est tout simplement pas soucié de se raser durant ses vacances..."

Pour le site Yahoo, sa barbe ne fait pas l'unanimité:

Un détail physique qui ne fait pas l'unanimité https://t.co/mN9zaxv1xj — Yahoo People (@YahooPeopleFR) January 13, 2020

Si, pour certains, cette barbe lui apporte un côté plus mature, plus viril et plus sérieux, mais aussi indéniablement sexy...

Justin Trudeau est encore plus sexy avec sa barbe 😍 — Joyce (@Super__Mum) January 9, 2020

...d'autres trouvent que ces poils grisonnants ne sont pas à son avantage:

Mais attends @JustinTrudeau pourquoi tu t’es fait poussé la barbe?? Faut couper ça tonton 😭😭 e — Sekele Papa (@PapaSekele) January 11, 2020

Ou y vont de leur petite comparaison:

Franchement ? Macron avec une barbe taillée comme Justin Trudeau ça lui irai bien de fou ! @EmmanuelMacron https://t.co/VUfj4oEpTH — Requin Du CAC40 (@Expert_Pilote) January 10, 2020

La nouvelle pilosité faciale du Premier ministre canadien affichée est scrutée jusque dans les détails:

Justin Trudeau a maintenant une barbe et la voici sous plusieurs angles différents | Le Sac de chips https://t.co/MSmBufxF9u — Eric C. Busque (@ICIQC01) January 10, 2020

Certains en viennent même à douter de la vraie couleur de ses cheveux:

Question de coquetterie: Lorsqu'un homme arbore une barbe sel et poivre comme celle de Justin Trudeau, habituellement les cheveux sont aussi sel et poivre. Pas un cheveux gris sur le tête du pm. Seul son coiffeur le sait... — Richard Nault (@rnault01) January 9, 2020

Des internautes tentent, avec raison, de garder les deux pieds sur terre:

La planète est à feu et à sang mais mon fil Twitter m’informe que Justin Trudeau porte maintenant la barbe. 😳 — Provencal Lyne (@matantelyne) January 7, 2020

