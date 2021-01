L'illustratrice a dessiné les planches de l'Atlas de botanique parfumée rédigé par Jean-Claude Ellena, nez exclusif d'Hermès pendant quatorze ans.

Il n'est pas facile d'évoquer visuellement les senteurs. Comment avez-vous procédé? J'ai travaillé sur la base des textes que Jean-Claude Ellena m'avait envoyés, car malheureusement, à cause du confinement, nous n'avons pas eu la possibilité de nous rencontrer. Le fait qu'il ait longtemps travaillé pour Hermès m'a inspiré l'idée de jouer sur la symétrie, de reprendre la logique derrière les carrés de soie de la maison. Je propose en général quelques planches à l'éditeur et à l'auteur qui valident ensemble la direction que l'on va donner au projet. Puis je me lance dans les détails et j'y vais au finish... Est-ce que certains ingrédients vous ont résisté ou à l'inverse avez-vous vos préférés? Selon le texte dont je disposais, le dessin s'imposait plus facilement, parfois même avec un petit clin d'oeil humoristique: comme dans le cas du citron et des flacons de détergents, symboles de ces odeurs de lessives qui sont à l'opposé du travail de Jean-Claude Ellena et qu'il déteste. Les plus difficiles, c'étaient les encens qui se présentent comme des gommes. Pour d'autres comme la carotte, il ne fallait pas tomber dans le piège car ce que l'on utilise en parfumerie, c'est la fleur, que l'on connaît moins. On y devine des flacons aussi, mais pas toujours... Nous avons dû être prudents car pour des questions de droits de reproduction, nous avons choisi de les évoquer plutôt que de les illustrer de manière trop textuelle. Mais on peut malgré tout s'amuser à les reconnaître, surtout lorsqu'ils sont emblématiques des matières premières auxquelles ils se rapportent. L'enjeu est de créer un objet uniforme mais sans que cela soit pour autant systématique, de proposer, comme on est dans un atlas, des univers liés à l'origine de l'ingrédient. On voyage tantôt en Europe, tantôt en Asie ou en Afrique. Les frises, par exemple, constituent un élément décoratif essentiel qui n'est pas pour autant chargé de sens mais elles permettent de faire vibrer la couleur.