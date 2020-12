L'acteur américain de 59 ans a fait dimanche dans un entretien à la chaîne CBS une révélation ébouriffante.

George Clooney n'a pas du tout souffert de la fermeture des salons de coiffure pendant le confinement. Et pour cause: il coupe lui-même ses beaux cheveux poivre et sel avec un drôle d'appareil des années 1980, mi-tondeuse mi-aspirateur. What else?

L'acteur américain de 59 ans a fait dimanche dans un entretien à la chaîne CBS cette révélation ébouriffante. "Je me coupe les cheveux tout seul depuis 25 ans", a-t-il assuré. "Mes cheveux sont comme de la paille. Ils sont donc faciles à couper, on ne peut pas vraiment se rater".

George Clooney ajoute, avec un léger sourire en coin, avoir investi il y a longtemps dans un Flowbee, une sorte de tondeuse à cheveux conçue pour être couplée à un aspirateur. Breveté au milieu des années 1980, cet engin futuriste, star du téléachat américain, a notamment été moqué dans le film culte "Wayne's World"."Je l'ai toujours.

Mes coupes ne prennent pas plus de deux minutes. Ça fonctionne", assure l'ancien médecin de la série "Urgences" à la journaliste de CBS, qui semble, face à sa mèche impeccable, trouver sa confession quelque peu tirée par les cheveux.

L'acteur faisait la promotion de son prochain film, "Minuit dans l'univers", dont la production s'est amusée sur Twitter de ses déclarations capillaires: "Nous ne pouvons ni confirmer ni réfuter l'utilisation d'un Flowbee sur le tournage."

