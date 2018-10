La folie des ampoules pour mieux doser ses produits

On aurait pu penser, à tort, que les formats monodose seraient peu à peu voués à disparaître pour laisser place à des contenants de plus en plus grands et de plus en plus recyclables, voire ressourçables. Pourtant, de la même manière que les échantillons, montrés du doigt pour leur empreinte écologique désastreuse, ne cessent de faire le bonheur des consommatrices, les soins visage à usage unique se multiplieraient plutôt. Le succès des masques, sur support ou non d'ailleurs, a sans doute boosté la tendance. Mais elle touche aussi le secteur plus générique des soins visage. Et ce dans toutes les gammes de prix.

