La lavande, nouveau chouchou de l'industrie cosmétique (shopping beauté)

Baume démêlant à la lavande, Less is More, 26 euros.Ce soin démêlant sans rinçage, idéal pour les cheveux secs et fatigués ou les cheveux frisés, les nourrit et les régénère, tout en leur conférant une souplesse qui les rend faciles à coiffer. La lavande dont l'huile essentielle est calmante apaise le cuir chevelu.