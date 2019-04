Traçabilité, naturalité, régressivité. Trois maîtres-mots pour qualifier les nouveaux codes des cosmétiques de l'ère Millennials. Tournés vers le plaisir et l'expérimentation, les soins s'emballent dans des packs photogéniques aux couleurs vitaminées.

Par rapport à leurs mères, ces femmes sont plus lucides sur ce que peuvent - ou non - leur apporter ces produits, pointe Marie-Hélène Lair, directrice de la communication scientifique de Clarins. Elles savent qu'elles ne feront pas disparaître leurs rides - si c'est ce qu'elles recherchent, elles se feront un lifting. En revanche, elles attendent de la douceur, de la sensorialité, un côté " feel good " qui passe par le plaisir immédiat de la découverte. " Priorité est désormais donnée aux essentiels du soin : le nettoyage et l'hydratation, couplés à la lutte contre les fléaux du siècle, la pollution et l'épuisement chronique lié à l'hyperconnectivité.

...