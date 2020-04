Dénuée de tout pouvoir psychotrope, l'huile de chanvre, cousine inoffensive du cannabis, s'invite dans de plus en plus de cosmétiques unisexes. Tout pour plaire aussi aux hommes.

Alors que les boutiques dédiées à la vente de cannabidiol - le fameux CBD présenté comme le "cannabis légal" - poussent comme des champignons, la plante au feuillage aisément reconnaissable s'invite sur les emballages de cosmétiques, en jouant sciemment la carte de la confusion. Un trouble qui ne manquera pas de séduire les hommes de plus en plus enclins à acheter eux-mêmes - ils seraient enfin 62% - leurs produits de soin. En croissance annoncée de près de 20% d'ici 2026, ce marché-clé doit beaucoup aux Millennials désireux de ne plus consommer uniquement de manière genrée et d'opter pour des soins "mixtes" au packaging neutre... ou un brin subversif. Le cannabis sativa - mieux connu sous le nom de chanvre - se retrouve dans ces produits sous forme d'huile obtenue par pression à froid de ses graines. En dépit de sa couleur verte particulièrement évocatrice, elle ne risque en aucun cas de vous faire planer, même si ses vertus pour la peau comme pour l'environnement sont bien réelles. Econome en eau, sa culture, aisée sous nos climats, ne requiert pas de pesticides, ce qui en fait un excellent allié de la cosmétique naturelle. Riche en vitamines et en acides gras polyinsaturés capables de renforcer la barrière cutanée, l'huile de chanvre possède d'indéniables propriétés nourrissantes et réparatrices dont certains - comme Bernard Cassière ou The Body Shop qui étend aujourd'hui sa gamme Hemp - n'ont pas hésité à tirer profit... bien avant la hype actuelle alimentée par Kiehl's, Origins ou Horace, la marque de soins pour homme vendue uniquement en ligne. Le jeune label breton Ho Karan a même choisi de faire de cette huile de chanvre l'ingrédient star de tous ses produits. Mais il est l'un des seuls à proposer dans sa gamme " végane et gender free " une huile essentielle enrichie en CBD et destinée à être utilisée en sérum ou mélangée à une crème de jour. Formulée uniquement avec des ingrédients de qualité alimentaire, elle ne présenterait, en principe, aucun risque en cas d'ingestion et aurait même, à en croire les FAQ du site, des vertus antistress en utilisation sublinguale. Mais Ho Karan ne peut légalement pas conseiller cet usage. Libre à chacun d'expérimenter.