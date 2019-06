Lancôme lance une nouvelle collection de maquillages signée par la créatrice et blogueuse Chiara Ferragni. Une palette, des rouges à lèvres ou encore un mascara, il y en a pour tous les goûts ! Mais attention, c'est une édition limitée...

Chiara Ferragni s'est fait connaître en 2009, avec son blog mode, The Blonde Salad. Elle crée ensuite sa propre marque de vêtements, chaussures et accessoires où paillettes, motifs et imprimés sont les mots d'ordre. C'est là que naît son célèbre clin d'oeil, icône de sa ligne de mode.

Il revient cette fois-ci en version maquillage, chez Lancôme avec en prime un packaging rose métallique. Pour créer ces cosmétiques, l'influenceuse s'est inspirée de sa vie quotidienne. Avec 16 millions d'abonnés sur Instagram, elle voulait un maquillage qui lui corresponde mais qui surtout inspire les femmes de sa génération.

Pour rappeler son mode de vie trépidant de femme d'affaires et de jeune maman, elle met en avant des cosmétiques qui laissent libre cours à l'esprit créatif de chacune. Maquillage sobre ou de soirée ? Tout est possible et tout est permis... La palette est d'ailleurs dotée de trois pinceaux pour arborer un look différent jour après jour.

La palette, composée de maquillage pour les yeux, le visage et les lèvres révèlent des teints lumineux inspirés du propre style de Chiara. Elle est accompagnée de rouges à lèvres et laques à lèvres, qui donnent un aspect ultra-brillant à la bouche grâce à leurs couleurs éclatantes, ainsi que d'un mascara. Excepté la palette, tous ces produits sont en éditions limitées...

Exclusivité online sur www.planet-parfum.com à partir de ce 10 juin.

Ornella Dal Zilio