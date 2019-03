Le géant de la mode en ligne Zalando se lance dans la beauté en Belgique

Après le lancement réussi de Beauty Zalando en Allemagne, en Autriche et en Pologne l'année passée, c'est au tour des clients suédois et danois de pouvoir acheter des produits de beauté dès aujourd'hui, 5 mars. La Belgique et la France y auront accès fin mars, puis l'Italie mi-avril.

Parallèlement, la plateforme allemande étend sa collaboration avec The Estée Lauder Companies en ajoutant huit nouvelles marques à son assortiment de produits de beauté allemand et en déployant ses offres sur les nouveaux marchés.

Plus de 10.000 produits de plus de 250 marques seront donc accessibles aux clients des pays européens concernés par cette expansion. Pour asseoir sa part du marché très en forme de la beauté, Zalando étendra aussi son offre en y ajoutant de nouvelles marques, comme Aramis, Bumble and bumble, Darphin, GLAMGLOW, Smashbox, et Bobbi Brown en Allemagne, puis dans sur les nouveaux marchés. Du côté d'Estée Lauder Companies, on se félicité de cette association qui permet d'attirer une clientèle de Millenials, catégorie très convoitée par les marques.