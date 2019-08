La magie de Noël débarque en avance chez Lush. En effet, l'enseigne britannique, connue pour ses cosmétiques cruelty free, prévoit, avec hâte, de lancer son calendrier de l'Avent édition 2019.

Alors que les parasols n'ont même pas encore été rangés, ce coffret haut en couleurs nous plonge directement dans la saison hivernale avec 24 cadeaux, mélange de classiques et de nouveautés, un pour chaque jour du mois de décembre. En plus de quelques produits de maquillage, ses compartiments seront remplis de bombes de bain, gels douche, champoings et savons solides aux odeurs, couleurs et textures surprenantes qui font la renommée de cette enseigne éco-responsable tant convoitée. Il sera vendu exclusivement en ligne, dès le 29 août, au prix de 250 euros sur le site www.lush.com.

Parés ? Uniquement disponible en 500 exemplaires, autant vous dire, mesdames et messieurs, qu'il n'y en aura pas pour tout le monde.

Par Noemi Dell'Aira