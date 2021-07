Make-up de l'été: on s'inspire du meilleur des défilés

Lassée de l'effet "blur" des filtres Instagram? On assume désormais ses taches de rousseur, mieux même on s'en dessine comme chez Jason Wu à New-York. Il existe même des crayons spéciaux pour cela mais un crayon à lèvre brun fera tout aussi bien l'affaire. Pour que cela soit le plus naturel possible, utilisez si possible trois teintes différentes. Marquez les points et estompez ensuite à l'éponge.