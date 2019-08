Margot Robbie: "Selon moi il n'y a rien de plus séduisant que l'assurance"

A l'affiche de Once Upon A Time In Hollywood, Margot Robbie est aussi la star du nouveau spot publicitaire de la maison Chanel pour le parfum Gabrielle Essence. L'occasion de vous dévoiler en primeur les coulisses du tournage. Et de dresser le portrait de l'actrice en cinq mots aussi parfumés qu'engagés.

Margot Robbie en plein tournage de la nouvelle campagne Chanel. © Chanel

Lancé en 2017, le parfum Gabrielle de Chanel se réinvente aujourd'hui dans une version plus intense sous-titrée Essence. L'occasion pour la griffe parisienne de proposer une autre iconographie pour une fragrance incarnée jusqu'ici par Kristen Steward. Toujours onirique, mais plus lisse, le spot est signé Nick Knight, un réalisateur spécialisé dans les campagnes publicitaires pour les grands noms du luxe.

...

