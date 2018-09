Miss America heureuse d'avoir été élue sans devoir se montrer en bikini

"Je suis heureuse de ne pas avoir été obligée de le faire pour gagner le titre ce soir parce que je suis bien plus que ça, a-t-elle déclaré à Associated Press après sa victoire. Et toutes les femmes sur cette scène sont plus que ça."

La controversée et redoutée épreuve des défilés en bikini a été retirée par l'organisation de Miss America, récemment rebaptisée Miss America 2.0, pour la première fois cette année, tout comme celle du défilé en robe de soirée.

Les représentants du concours avaient indiqué que les participantes ne seraient plus évaluées sur leur "apparence physique extérieure", mais plutôt sur leurs "accomplissements et leurs buts dans la vie". L'épreuve qui représentait 10% de la note finale a été remplacée par une discussion avec le jury, explique le Huffington Post.

"Je pense que ces changements seront formidables pour notre organisation, a poursuivi celle qui a ravi le 92ème titre du concours. J'ai déjà vu tant de jeunes femmes me contacter personnellement en tant que Miss New York pour me demander comment elles pouvaient s'impliquer. Je pense qu'elles se sentent plus fortes de ne pas devoir faire des choses comme marcher en maillot de bain pour obtenir une bourse scolaire."

Originaire de Winston-Salem, en Caroline du Nord, Nia Imani Franklin est une chanteuse d'opéra ayant obtenu une maîtrise en composition musicale à la UNC School of the Arts. Elle a déménagé à New York après avoir été acceptée au programme Kenan Fellow au Lincoln Center Education à Manhattan. Pour faire ressortir son talent, la miss a chanté "Quando m'en vo" extrait "de l'opéra" La Bohème ".

Miss New York succède à Cara Mund comme Miss America et a remporté une bourse de 50 000 dollars dans la foulée.

Pour rappel l'organisation Miss America a été entâchée par un scandale au cours de l'année écoulée. En décembre, le Huffington Post avait révélé des courriels montrant l'ancien PDG Sam Haskell se moquant de ses concurrents avec un langage misogyne. Haskell a démissionné peu après, tout comme le président du conseil d'administration de l'organisation.