Il n'y a pas que les adolescents qui doutent de leur corps à cause des réseaux sociaux. Les mères sont également sous pression pour retrouver un "bikini body" seulement quelques semaines après l'accouchement. Résultat ? De jeunes mamans prêtes à passer sur le billard pour retrouver au plus vite leur corps d'avant bébé.

Le terme "Mommy makeover" désigne une série d'interventions esthétiques réalisées en une seule fois. Il s'agit la plupart du temps d'un combo entre liposuccion de la graisse abdominale, et augmentation ou lifting des seins. "En groupant ces interventions, on raccourcit la période de convalescence et on réduit le prix pour le patient ", explique le chirurgien plasticien Kristoff Verdonck, fondateur de la Clinique belge de beauté à Diest. "Les patientes n'ont à payer qu'une seule fois pour le personnel, l'anesthésie et l'équipement. Si vous optez pour des opérations plus espacées, vous devrez aussi vous absenter plus longtemps pour vous rétablir."

