Nos conseils et coups de coeur pour se sentir comme au spa, chez soi

Dans la course folle du quotidien, la routine douche/crème corps est plus souvent perçue comme une corvée que comme un réel moment de détente. Une demi-heure suffit pourtant pour s'offrir un véritable décrochage, au moins une fois par semaine à défaut de pouvoir le faire tous les jours. Signe que la demande est bien réelle, de plus en plus de marques de cosmétiques, des plus confidentielles aux plus historiques, proposent désormais des "routines" de soins complètes, en offrant des expériences sensorielles différentes en fonction des textures disponibles. Des parenthèses bien-être que les adeptes n'hésitent pas à mettre en scène sur les réseaux sociaux en utilisant des hashtags comme #metime ou #spaathome. Ces "moments de peau" passent normalement par trois étapes - on exfolie, on lave, on hydrate -, les "enveloppements" de type masque corporel restant trop difficiles à s'appliquer à la maison. Signe des temps marqués par des considérations écologiques de plus en plus présentes, l'offre en formules gel ou mousse douche est plus étendue que celle des produits de bain. Côté hydratation, le choix est encore plus large: huile sèche, crème, baume, gel... tout est possible en fonction de ses envies et aussi du temps dont on dispose avant de devoir se rhabiller. Pour...