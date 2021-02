DA de Louis Vuitton, collaborateur pour Ikea, nez pour Byredo, artiste, Virgil Abloh est d'abord le patron d'Off-White. Il vient d'ajouter une corde à cet arc en se lançant dans les soins de peau abrités par ce label très prisé.

Abloh s'associe avec la marque coréenne Amore Pacific pour sortir une protection box destinée à la peau. Cette dernière vient d'être dévoilée. Destiné à la protection de la peau, ce coffret aux airs de housse de console de jeux, contient un baume à lèvres, des sheet masks apaisants, une protection solaire, un soin tonifiant mais aussi un masque buccal en tissu, devenu en quelques semaines objet iconique du covid dans la sphère fashion, et accessoire le plus populaire de l'année 2020 selon la plateforme Lyst.

Protection box © Off-White x Amore Pacific

Comme souvent chez Off-White, la production de cette capsule se fera en édition limitée, mais aussi sa vente. Disponible depuis le 1er février en Corée, elle le sera en Chine et au Japon au 1er mars. Poussant encore un peu plus loin l'exclusivité, cette box sera accessible par tirage au sort sur le site Amore Pacific. Pour un sentiment de privilège encore plus fort pour les heureux gagnants.

