Olfaplay, une radio digitale dédiée aux parfums signée Guerlain

Telle la madeleine de Proust, les parfums et odeurs nous évoquent quelques précieux souvenirs. Voyage, rencontre, histoire d'amour, les événements qui ponctuent notre vie provoquent des émotions olfactives qu'il est désormais possible de partager grâce à une application de podcast qui met à l'honneur ce sens.

Si Instragram et YouTube sont une fenêtre ouverte aux créateurs visuels, Olfaplay est le premier réseau social qui donne de la voix aux passionnés des parfums et aux odeurs. Gratuite, l'application est simple à utiliser. En quelques clics, vous enregistrez votre podcast - il doit durer 9 minutes maximum - que vous mettez ensuite en ligne (de manière publique ou anonyme), après l'aval du modérateur, l'édition et les retouches sonores.

Parmi les récits déjà publiés, on retrouve notamment les secrets de nez de Thierry Wasser, Parfumeur de la Maison Guerlain. Des célèbres institutions, comme le Moulin Rouge, partagent également leurs histoires odorantes : on plonge par exemple au coeur des coulisses grâce à une description des flagrances des costumes. Même les chefs cuisiniers y mettent leur grain de sel : le chef François évoque l'effluve envoûtante de ses gâteaux à la vanille.