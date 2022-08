Pic de chaleur : 10 brumes visage qui vous veulent du bien

Lorsque le mercure s’affole, les brumes deviennent nos meilleures alliées. Plus légères qu’une crème ou qu’un sérum, elles s’utilisent matin et soir comme première étape du soin. En journée, parce qu’elles sont truffées d’actifs et d’ingrédients hydratants, elles apportent bien plus à la peau qu’un coup de frais instantané.

Lorsque les températures grimpent, les brumes visage occupent une place de choix dans notre routine beauté estivale. Nomade et facile d’usage, ce produit qui ne s’adresse pas à un type de peau en particulier séduit tous les publics grâce à un packaging bien souvent non genré. Il s’utilise aussi bien pour préparer la peau tout juste nettoyée à recevoir ses soins en début et en fin de journée que dès que le besoin se fait sentir de la rafraîchir. Si tel est votre seul souhait, les sprays à base d’eau thermale pure feront parfaitement l’affaire. Conservés au réfrigérateur, ils procurent un petit coup de frais supplémentaire lors de la vaporisation.

Depuis quelques années toutefois, sous l’influence des rituels de beauté venus du Japon, des brumes nouvelle génération se dotent aussi de toute une série de propriétés susceptibles de répondre à des besoins spécifiques de la peau: elles contiennent en prime des agents hydratants bien sûr, mais aussi des antioxydants, des actifs visant à lutter contre la pollution, la lumière bleue des écrans et même des filtres solaires, rendant leur application ultra simple en journée, même par dessus le maquillage. On notera cependant que ce type d’application reste bien plus superficielle que lorsque l’on masse un produit pour le faire pénétrer. Mieux vaut donc si on opte pour une protection solaire en spray l’utiliser en complément d’une crème appliquée en quantité suffisante en début de journée.

Voici notre sélection, dans toutes les gammes de prix.

Re-Fresh, My Clarins

Cette eau florale composée à 90% d’ingrédients d’origine naturelle rafraîchit et revitalise la peau en effaçant tous les signes de fatigue. Formulée sans alcool – idéal pour un usage estival – elle contient de l’eau de coco bio, un extrait de figue au pouvoir ultra hydratant, des extraits de graine d’acérola et de rose des Alpes pour booster le teint et l’éclat.

20,60 euros les 100 ml. En parfumerie ou sur www.clarins.be

Eau de raisin, Caudalie

Formulée pour les peaux les plus sensibles, l’eau de raisin 100% naturelle apaise et hydrate intensément. Anti-oxydante et prébiotique, elle lutte contre les radicaux libres responsables du vieillissement cutané et renforce le microbiome cutané pour une peau visiblement plus saine.

A partir de 7,90 euros les 75 ml. En pharmacie, dans les boutiques Caudalie ou sur www.caudalie.be

Eau Thermale, La Roche-Posay

Naturellement anti-oxydante grâce à la présence de sels minéraux et d’oligo-éléments comme le sélénium, cette brume apaisante convient même aux peaux irritées et peut s’utiliser sur les enfants. Elle soulage instantanément les sensations d’échauffements, apaise les rougeurs et adoucit la peau tout en la rafraîchissant.

A partir de 7,41 euros les 100 ml. En pharmacie.

Sérum-en-brume revitalisant N°1, Chanel

Concentré en extrait de camélia rouge, actif booster de vitalité cellulaire, ce sérum-en-brume préserve le capital jeunesse de la peau, la protège de la pollution tout en apportant fraîcheur et confort. Il s’utilise à tout moment de la journée, sur peau nue ou maquillée.

79,50 euros les 50 ml. En parfumerie ou sur www.chanel.com

Sweet Biome, Drunk Elephant

Composée d’extrait de saké fermenté, de kombucha et de houblon, cette brume fournit à la peau de quoi maintenir son microbiome en bonne santé. L’eau de coco et le sodium PCA lui assurent une solide protection antioxydante et une hydratation essentielle. Il est recommandé d’utiliser un protection solaire avec ce produit.

39,90 euros les 100 ml. En exclusivité chez Ici Paris XL.

Eau Thermale Brume d’Eau SPF 30, Uriage

Pour la première fois, une brume thermale hydrate et protège la peau des UV et de la pollution. Aussi invisible qu’efficace, cette brume sèche et fine fond délicieusement sur la peau et l’infuse de son complexe hydratant unique. D’un geste simple, elle permet en prime de se protéger du soleil tout au long de la journée.

8,90 euros les 50 ml. En pharmacie.

Brume Hydratante Visage, Weleda

Composée à 100% d’ingrédients d’origine naturelle, cette brume contient une synergie d’huiles essentielles composée de mandarine verte, de menthe poivrée et de palmarosa qui stimulent, lissent et tonifient la peau tout en resserrant les pores. La présence d’un extrait de figuier de barbarie, un végétal expert en stockage de l’eau, stimule la capacité naturelle de la peau à conserver un bon taux d’humidité.

11,99 euros les 100 ml. Disponible sur www.weleda.be

Brume Fraîcheur Hydratante Aqua Réotier, L’Occitane en Provence

Légère comme l’eau, cette brume désaltérante associe les propriétés de l’eau de Réotier à celles de l’acide hyaluronique pour hydrater la peau. Depuis des siècles, cette source d’eau naturelle s’écoule au coeur des montagnes de Provence pour s’enrichir en minéraux. Grâce à son incroyable richesse en calcium, cette brume aide la peau à préserver sa fonction barrière

15 euros les 300 ml. Disponible dans les points de vente de la marque et sur www.loccitane.com

Crème Fraîche de Beauté en Brume, Nuxe

Nouvelle venue dans la gamme Crème Fraîche qui vient d’être entièrement reformulée, cette crème hydratante en spray, enrichie en lait végétal d’amande douce, enveloppe le visage d’un confort tout en fraîcheur. Il suffit de tapoter le visage en douceur pour faciliter la pénétration et garantir une hydratation optimale de 24 heures.

20 euros les 50 ml. Disponible en pharmacie

Eau Florale, Sisley

Enrichie en extraits de fleurs et de plantes, cette brume luxueuse sans alcool rafraîchit immédiatement la peau. Le matin, elle la réveille en douceur. Grâce au bleuet qui apaise et et à l’hamamélis qui tonifie, elle ravive et de revitalise la peau en cours de journée.

70,90 euros les 100 ml. Disponible en parfumerie