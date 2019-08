La médecine ayurvédique est à la mode. Depuis dix ans, le spa Cinq Mondes, à La Hulpe, propose des massages permettant de s'initier aux bienfaits de cet art millénaire. Des soins élaborés en étroite collaboration avec un spécialiste indien, le Dr Ghanashyam Marda. Voici ses conseils pour adapter l'ayurvéda à notre style de vie occidental.

Cela fait dix ans déjà que la marque de soins holistiques Cinq Mondes ouvrait un spa dans l'hôtel Dolce By Wyndham, à La Hulpe. A l'origine de la marque, deux passionnés, Nathalie et Jean-Louis Poiroux, partis aux quatre coins du monde à la rencontre de médecines traditionnelles et de rituels de soin qu'ils ont pu adapter à leur clientèle. C'est lors de cette initiation qu'ils ont croisé la route du Dr Ghanashyam Marda, spécialiste indien de la médecine ayurvédique depuis lors devenu le conseiller scientifique de Cinq Mondes. Une nouvelle routine, développée en collaboration avec le praticien, vient de s'ajouter à la liste de soins regroupant des soins inspirés de ce qui se fait en Inde, en Chine, en Thaïlande, au Japon et au Maroc. Il s'agit du massage Shirodhara, un soin traditionnel qui se concentre sur la tête (lire ci-dessous). A cette occasion nous nous sommes entretenus avec le Dr Marda et Nathalie Poiroux afin qu'ils nous expliquent comment l'ayurveda, encore peu connu en Europe, peut nous aider à nous sentir mieux sans que nous devions pour autant changer radicalement notre style de vie. Démonstration.

...