Il vous arrive d'aller au cinéma ensemble, de l'appeler pour discuter ou pour une partie de jambe en l'air. Le tout sans obligations. La situation idéale ?

C'est votre "plus un" pour sortir et il vous arrive de plonger ensemble sous les draps. Il n'y a ni amour ni obligations. Seulement du sexe et, dans un monde idéal, des accords clairs sur ce que vous attendez l'un de l'autre. Par exemple que cela durera le temps que cela dure, ou alors jusqu'à ce que l'un d'eux trouve un partenaire plus pérenne. Voilà ce que cache le concept Friends with benefits, soit d'ami avec bénéfice, ou FWB pour faire court. Est-ce que c'est fréquent ? Probablement plus que vous ne l'imaginez.

...