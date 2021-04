A l'instar des cures destinées à libérer le corps des toxines, la détox émotionnelle vise à nettoyer l'esprit des émotions néfastes, réprimées, et des mauvaises énergies que l'on a accumulées. Une méthode qui en inspire plus d'un en cette période troublée. A tort ou à raison?

C'est quoi?

Historiquement, le concept est pour la première fois évoqué en 2019, dans le best-seller américain The Clarity Cleanse, écrit par le médecin ostéopathe Habib Sadeghi et paru en français sous le titre Détox émotionnelle (éditions Cherche Midi). Depuis, la méthode fait un carton, surtout outre-Atlantique où elle suscite l'engouement d'illustres stars hollywoodiennes comme Anne Hathaway, Penélope Cruz ou encore Demi Moore. Visant à décongestionner les organes affectés par les émotions néfastes, telles la rancoeur ou la colère, la technique consiste également à faire le lien entre symptômes corporels et noeuds émotionnels, pour une meilleure compréhension de notre état de santé. Apparu il y a une dizaine d'années, le très à la mode terme "détox" désigne un processus par lequel un organisme se débarrasse des substances toxiques d'origine interne ou externe. Mais est-il approprié dans ce cas-ci? "Parler de détox émotionnelle laisse sous-entendre qu'il faille se libérer des émotions dites "toxiques" pour les évacuer, c'est un abus de langage car les émotions ne sont pas toxiques!, s'exclame Marc Monteil, auteur d' Intemotionnelle, un blog dédié à l'intelligence émotionnelle. Elles sont agréables ou désagréables mais elles sont toutes utiles. Ce qui est toxique est davantage le fait de ressasser en boucle des pensées négatives ou de se laisser impacter par des événements extérieurs sur lesquels nous n'avons aucun moyen d'agir." Lorsque nous vivons une expérience négative, nous en gardons toujours une trace. Cette énergie résiduelle peut finir par être néfaste si elle vient à se reproduire trop souvent. Anne Loiselle, thérapeute en santé globale et autrice de l'ouvrage Détox émotionnelle pour tous (éditions Québec-Livres), développe: "Les émotions nous amènent à adopter des comportements, qui deviennent des habitudes, celles-ci finissant par déterminer qui nous sommes. Le but de la démarche est donc de prendre conscience de nos émotions, car certaines personnes les subissent. A contrario, quand on apprend à se connaître, il est possible de prévoir ses réactions et donc ne pas sauter à pieds joints dedans." A titre d'exemple, selon cette théorie, une personne ayant tendance à se laisser aller à des élans de colère endommagera son système immunitaire ainsi que le bon fonctionnement de son corps, sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi tout l'intérêt de cette méthode réside dans la compréhension de nos ressentis et de leurs répercussions sur notre équilibre. En pratique, la détox émotionnelle passe par de nombreux outils comme la méditation, l'écriture, les huiles essentielles ou encore les chakras... Mais une séance chez un professionnel fera plutôt appel au dialogue et à une forme d'acupression, "chaque point du corps correspond à différents organes, eux-mêmes reliés à des émotions particulières, explique Anne Loiselle. Le but est de travailler sur ses noeuds pour agir sur notre corps et notre esprit". Toutefois, de par sa surexposition et ses nombreuses déclinaisons, "le concept populaire et industriel de "détox" constitue bien souvent un artefact de marketing pour vendre différents aliments, compléments alimentaires, régimes, produits cosmétiques ou stages pseudo-thérapeutiques", déplore Marc Monteil. Vantée par ses fervents adeptes comme le remède miracle à nombre de pathologies, certains vont même jusqu'à affirmer que la détox émotionnelle leur aurait permis de guérir d'un cancer. Des déclarations à mettre en doute pour ne pas tomber dans un dangereux engrenage, une confiance aveugle et l'absence de suivi médical. Pour Catherine Stiz, coach et autrice du livre Détox'Emoi (detoxemoi.be), "la détox émotionnelle ne va certainement pas guérir tous les maux! Il s'agit davantage d'un support pour travailler sur nos croyances, nos peurs et nos blocages émotionnels, et ainsi renforcer le travail médical exercé en parallèle. Nous avons tendance à nous focaliser uniquement sur ce que reflète notre corps mais nous oublions tout ce qui se passe en interne. L'idée ici est de prendre conscience que nos émotions ont un impact important sur notre santé".La crise sanitaire illustre d'ailleurs parfaitement ce phénomène. Le stress et l'angoisse causés par celle-ci nous épuisent et affaiblissent notre résistance. "Dans ces périodes anxiogènes et d'incertitudes que nous vivons tous actuellement, il devient essentiel de mieux nous connaître pour mieux comprendre nos émotions, les réguler et en faire nos alliées", complète Marc Moisel. Le précept tiré du grec ancien "Connais-toi toi-même" n'aura jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui.