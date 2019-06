Ses soins, prônant l'union du corps et de l'esprit, ont des résultats inouïs. Dans son livre Détox émotionnelle, le médecin des stars nous donne les clés qui mènent au bien-être. Rencontre.

Gwyneth Paltrow, Demi Moore ou Penélope Cruz ne jurent que par lui. Ce docteur désireux " de nous relier à notre guérisseur intérieur " incarne le rêve américain. Né en Iran, Habib Sadeghi a connu la maltraitance, le rejet et les problèmes d'intégration. Sa volonté de fer lui permet de s'inscrire en médecine, mais le voilà diagnostiqué avec un cancer. Les médecins sont pessimistes, alors il voyage à travers le monde pour se frotter à d'autres soins. Aujourd'hui, il nous prodigue ses connaissances. Si la maladie n'est que la pointe de l'iceberg, que signifie-t-elle vraiment ? A travers son nouveau livre, pratique et enrichissant, il nous invite à ce cheminement. A force de cumuler tant de douleurs, chacun doit réaliser une Détox émotionnelle. Cette thérapie multidisciplinaire conduirait à la guérison et au bien-être.

...