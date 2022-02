Jamais par le passé il n'y a eu autant de moyens de se caser. Et jamais, jamais auparavant il n'y a eu autant de célibataires. Que se passe-t-il au pays de l'amour ? Nous avons demandé son avis à la célèbre thérapeute relationnelle belgo-américaine Esther Perel. Une analyse lumineuse de notre relation à l'amour.

Nous avons profité de la venue de la célèbre thérapeute à Anvers pour nous entretenir avec elle. Une conférence salle comble, les billets pour y assister ayant été vendus en un rien de temps. Rien d'étonnant à cela, car si vous cherchez à savoir à quoi ressemble l'amour en 2022, c'est certainement dans l'oeuvre d'Esther Perel que vous le comprendrez. Dans ses podcasts très populaires Where Should We Begin et How's Work, ou encore dans ses best sellers, Erotic Intelligence (2007) livre révolutionnaire et plus récemment Love in Relationship (2018), dans lequel elle examine comment l'adultère et les attentes démesurées font ou défont nos relations. Mais pour l'heure, conversation sur l'amour post-pandémie et à l'époque de Tinder.

Esther Perel © DR

Près de la moitié des ménages belges sont composés de célibataires ou de parents isolés. Est-il temps de jeter les idéaux romantiques par-dessus bord ?

Je pense que l'amour romantique est l'une des seules philosophies occidentales qui n'est pas encore morte et enterrée. Dans notre culture, l'amour est le bien suprême : jamais auparavant nous n'avons appelé notre partenaire une "âme soeur". Pendant longtemps, ce rôle a été réservé à Dieu, la toute-puissance qui nous rendait "entiers", nous les humains imparfaits. Désormais, nous demandons à notre partenaire de jouer ce rôle. Vous pouvez également le constater dans la manière dont nous façonnons nos relations.

Certaines personnes divorcent non pas parce qu'elles sont malheureuses, mais parce qu'elles pensent pouvoir être plus heureuses.

Nous ne nous marions plus à l'âge de 18 - 20 ans, mais expérimentons pendant une dizaine d'années la monogamie en série. Si, après une telle période de "tests relationnels", vous décidez de supprimer toutes les applications de rencontres et de choisir une seule personne, alors elle doit vraiment en valoir la peine. Cette personne doit étouffer dans l'oeuf votre FOMO (fear of missing out) relationnelle, elle doit être non seulement intéressante, mais aussi géniale au lit et être votre meilleure amie. Les attentes que nous avons envers notre partenaire romantique sont très élevées.

Ces attentes irréalistes sont-elles aussi la raison pour laquelle l'infidélité est si fréquente ? Et fait si mal?

La tromperie a toujours été douloureuse, mais je pense que beaucoup de gens la trouvent maintenant traumatisante. Toute notre identité coïncide souvent avec cette relation. L'infidélité est l'une des principales raisons de divorce aux États-Unis. On voit souvent la même histoire se répéter. Celui qui a trompé est le coupable, celui qui a été trompé est la victime. Il ou elle se sent mis sur la touche et c'est là que ça s'arrête. Bien que l'infidélité ne signifie pas nécessairement la fin. Elle peut aussi être le début d'une plus grande ouverture, sur votre relation et sur qui vous êtes dans cette relation. En général, les gens ne vont pas vers quelqu'un d'autre parce qu'ils veulent nécessairement être avec quelqu'un d'autre, mais parce qu'ils veulent devenir eux-mêmes quelqu'un d'autre. Ils veulent s'échapper du rôle qu'ils jouent dans cette relation, mais ils ne savent pas vraiment comment faire".

En général, les gens ne trompent pas parce qu'ils veulent nécessairement être avec quelqu'un d'autre, mais parce qu'ils veulent devenir eux-mêmes quelqu'un d'autre, échapper au rôle qu'ils jouent dans la relation

© Getty

Pendant la crise du covid, de nombreux couples ont reconsidéré leur relation. Comment l'avez-vous remarqué dans votre pratique ?

Une catastrophe ou une pandémie nous rappelle la fragilité de la vie. Elle nous fait prendre conscience que tout peut être fini à tout moment et qu'il ne sert à rien de reporter les décisions. Ça électrifie une relation. L'effet est double. D'un côté, il y a les couples qui se précipitent dans une relation, emménagent l'un avec l'autre et font des enfants à un rythme rapide. D'un autre côté, il y a des gens qui trouvent enfin le courage de quitter une relation qui n'était peut-être plus tout à fait la bonne. Je remarque dans ma pratique que les couples qui se séparent ne mettent pas nécessairement fin à la relation parce qu'ils sont profondément malheureux, mais parce qu'ils pensent pouvoir être heureux ailleurs. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Quand on me demande ce qui définit un bon couple, je fais souvent référence à l'importance de bons amis en plus de votre relation amoureuse. Plus vous bénéficiez du soutien de votre environnement, moins votre partenaire subit de pression et meilleure est votre relation. Si vous avez de bons amis, vous ne devez pas nécessairement discuter de tout à la table de la cuisine. C'est bon pour la durabilité d'une relation.

Une rupture amicale difficile peut faire au moins autant de mal que la fin d'une histoire d'amour

Cela touche un point délicat : l'importance de l'amitié. Dans notre société, une relation est encore considérée comme le bien suprême, tandis qu'une amitié dure souvent beaucoup plus longtemps.

L'amour, l'intimité et l'engagement sont en effet toujours les valeurs les plus importantes dans notre société, grâce au patriarcat. Dans mon cabinet, je ne vois que des couples romantiques. Très peu de gens pensent à consulter un thérapeute relationnel lorsqu'une amitié se brise. Une rupture avec un ami peut faire tout aussi mal que la fin d'une histoire d'amour. Dans la dernière saison de How's Work, j'ai délibérément choisi d'inclure deux amis, juste pour briser un peu ce tabou.

J'ai l'impression que les célibataires qui m'entourent tournent progressivement le dos aux applications de rencontres, en partie à cause de la crise du covid et des blocages. Est-ce quelque chose que vous remarquez également ?

J'ai rencontré l'un des fondateurs de Tinder il y a quelque temps. La première chose que je lui ai dite est : tu as détruit les rencontres. Tinder n'est pas une application de rencontres, mais une application qui vous permet d'éviter facilement le rejet. Surtout pour les hommes hétéros, c'est un bénéfice : ils doivent faire moins d'efforts.

. © Getty Images

En fait, Tinder injecte du capitalisme dans la romance. Je n'ai vraiment jamais rencontré quelqu'un qui disait avoir passé un bon moment sur une application de rencontres. Le problème est aussi un peu qu'il est tellement orienté vers les objectifs. L'application se présente comme une réponse à une question : si vous swipez assez longtemps, vous devriez trouver l'amour. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. En pratique, les gens commencent à scroller avec détermination, ont quelques rendez-vous dont certains sont décevants et se retrouvent dans une sorte de burn-out.

Puis ils font une pause, pour refaire les mêmes erreurs. Tout ce "travail de groupe" fait aussi que les rendez-vous ressemblent un peu à des entretiens d'embauche : nous nous rencontrons dans un café et nous attendons à ce que l'autre personne nous épate. Il n'est pas surprenant que cela se produise rarement.

Je dirais donc que les rendez-vous devraient être organisés différemment. Pourquoi ne pas demander à des amis de vous présenter à leurs amis célibataires lors d'un événement social? Ou bien faites quelque chose ensemble, faites du sport et faites-en sorte que cette seule question - "Est-ce l'homme ou la femme de ma vie" - passe au second plan.

Cet entretien et cette conférence au Stadsschouwburg d'Anvers ont été organisés par Newsweek.

