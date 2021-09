S'aider des bouquins pour aller mieux et prendre soin de soi : c'est le principe même de la bibliothérapie. Sous forme d'histoires déclics ou de guides pratiques, ces livres-thérapeutes ont un réel pouvoir sur le bien-être du corps et de l'esprit. On commence par ces trois-ci?

Le goût des choses imparfaites de Haemin Sunim

L'auteur

Né en Corée du sud, Haemin Sunim est un auteur et professeur de bouddhisme mondialement connu. Diplômé des Universités de Berkeley, Princeton et Harvard, il a créé The School of Broken Hearts, une association qui aide les personnes " au coeur brisé " à affronter les épreuves de la vie. À 47 ans, l'écrivain est suivi par une large communauté et compte plus d'un million de followers sur Twitter.

De quoi ça parle ?

Comment rester soi-même dans un monde qui aspire à la perfection ? Dans cet ouvrage qui appelle à l'acceptation de soi, Haemin Sunim apprend au lecteur à écouter ses émotions. En toute simplicité, l'auteur oscille entre des thèmes tels que la famille, l'empathie, le courage ou encore la guérison. Le but : apprendre la compassion envers soi-même et être capable de se relever face à l'adversité.

Pourquoi on aime ?

Haemin Sunim crée une vraie proximité entre lui et son lectorat puisque chaque chapitre est un recueil d'histoires personnelles et de souvenirs qu'il livre à coeur ouvert. Un sentiment intimiste qui se confirme au fil de la lecture. Tout en poésie et sans être minimisés, les problèmes du quotidien sont déridés. De pages en pages, des illustrations, façon croquis, transportent le lecteur dans un autre univers. Un univers où la lecture apaise les maux, et répare certains bobos laissés par une existence parfois exigeante.

En pratique Pour lutter contre la morosité, le spécialiste propose 3 pistes. 1) Quand une pensée déprimante vous vient, dites-vous que c'est un nuage minime dans le vaste ciel de votre esprit et prenez du recul pour l'observer. Vous réaliserez à quel point elle est insignifiante. 2) Si votre déprime est due à des commentaires négatifs formulés à votre sujet par des gens qui ne vous connaissent pas, cela en dit long plus sur leur état psychologique négatif que sur vous. Ne leur accordez pas d'attention qu'ils attendent. 3) N'oubliez pas que la plupart des pensées sont des opinions personnelles basées sur notre expérience limitée et qui évoluent. Lorsque vous avez des pensées négatives, essayez de porter votre attention sur l'instant présent et respirez.

Paru aux Editions Marabout, 288 pages.

Quand ralentir devient vital de Isabelle Frenay

L'auteur

Isabelle Frenay est journaliste et comédienne d'improvisation française. Depuis 2008, elle est engagée dans le domaine de la prévention santé et s'est formée à différentes disciplines psycho-corporelles telles que la sophrologie, le yin yoga et la médiation de pleine conscience. Une triade qui lui permet de prendre en charge des personnes en proie au stress, à l'anxiété ou encore aux burn-out.

De quoi ça parle ?

Dans cet ouvrage, Isabelle Frenay propose dix programmes " corps-esprit " basés sur les trois piliers de la sophrologie, du yin yoga et de la médiation en pleine conscience. Le but : échapper à la tyrannie d'une vie " toujours plus " et réinventer son rythme quotidien en apprenant à ralentir et à se considérer de manière globale, sans dissocier le corps et l'esprit.

Pourquoi on aime

À l'heure où la parole se libère et où les coeurs s'expriment, le rejet d'une vie à cent à l'heure connaît un véritable boom. Pour beaucoup, et encore plus depuis la début de la pandémie, ralentir devient vital. Dans ce contexte, cet ouvrage est un véritable guide pour prendre conscience de l'importance du " slow done ". Les exercices proposés sont simples, courts et réalisables en toute autonomie. Petit plus : les programmes sont adaptés au tempérament (anxieux, stressé, hyperactif, hypersensible, etc.) de chacun. Le lecteur peut ainsi choisir son programme en fonction de ce qu'il ressent.

En pratique L'autrice propose notamment de faire " une pause sophro anti-stress grâce à la respiration complète ". Comment ? 1) " Installez-vous dans un endroit calme, sur une chaise, le dos droit. Placez les mains sur le ventre, fermez les yeux. " 2) " Inspirez par le nez en gonflant le ventre, sans à-coups. " 3) " Répétez 3 fois ce cycle de respiration abdominale. Lorsque vous êtes à l'aise, inspirez en gonflant le ventre puis la poitrine. Cherchez la fluidité. Dans ce mouvement, cherchez la sensation d'une ondulation comme une vague au niveau de la colonne vertébrale. " 4) " Expirez : les épaules s'abaissent légèrement, puis la poitrine se rétracte et le ventre se dégonfle. Répétez 3 fois l'exercice. "

Paru aux Editions First, 192 pages.

Ma santé au naturel de Charlotte Jacquet et Caroline Gayet

Les auteurs

Charlotte Jacquet est naturopathe et a fondé le blog santé et bien-être " La naturopathie au fil des saisons ", qui propose un apprentissage pour cultiver sa santé en toute autonomie. Caroline Gayet, diététicienne et phytothérapeute, a travaillé pendant dix ans à l'herboristerie du Palais Royal à Paris et diffuse régulièrement son savoir en tant que chroniqueuse pour les médias, consultante en entreprise mais également en proposant des ateliers et des conférences pour le grand public.

De quoi ça parle ?

Découvrir les bienfaits de la naturopathie et préserver sa santé en toute autonomie. C'est ce que proposent Charlotte Jacquet et Caroline Gayet dans ce livre aux allures de véritable manuel pratique. L'ouvrage est par ailleurs divisé en trois parties et compte un abécédaire de la santé au naturel, un recueil qui passe à la loupe pas moins de 70 pathologies et enfin une partie " Mes trousses pharma : au naturel pour chaque saison ", qui cible les essentiels à avoir chez soi pour se soigner au naturel.

Pourquoi on aime

Ce guide permet de découvrir de manière ludique tous les bienfaits de la naturopathie. Grâce aux illustrations colorées et à la mise en page originale, la lecture est fluide le lecteur peut la rythmer selon ses envies et ses besoins. Par ailleurs, les thèmes abordés varient entre : des remèdes naturels, des bilans à faire soi-même (bilan de vitalité, bilan émotionnel personnalisé, etc), des classements (TOP 12 des huiles essentielles, TOP 10 des Fleurs de Bach, etc) ou encore des conseils pratiques tels que " 3 techniques de respiration ".

Place à la pratique Les deux autrices livrent une recette pour soulager le stress naturellement, la tisane d'aubépine, éleuthérocoque et lotier. Pour un paquet de 100 grammes de tisane No Stress : 40 grammes de sommités d'aubépine, 30 grammes de racine d'éleuthérocoque, 30 grammes de feuilles de lotier corniculé Plongez 3 cuillères à soupe du mélange dans 75 cl d'eau froide, laissez bouillir 3 minutes et infuser 10 minutes avant de filtrer. Buvez avant 17 heures.

Paru aux Editions Leduc, 507 pages.

Par Zoé Lampe

