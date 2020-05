Après un hiver enfermé et deux mois confiné, notre teint ne demande qu'une chose: rayonner. Pour l'aider dans cette mission, quelques gestes sont indispensables, et d'autres, conseillés. Objectif: afficher une bonne mine bien avant les vacances.

- Gommer

Débarrasser la peau de ses impuretés et autres cellules mortes accumulées durant l'hiver, affiner le grain, telle est la mission du gommage, première étape vers un teint lumineux. En cosmétique, on connaît principalement deux techniques pour gommer la peau, selon le type d'actifs utilisé par simple application ou en massage. Dans tous les cas, optez pour une formule sans ingrédients potentiellement irritants, asséchants voire sensibilisants.

Question fréquence, il est recommandé de procéder à un gommage une fois par semaine pour peau normale, et éventuellement deux fois par semaine pour les peaux grasses ou mixtes et à l'inverse, un toutes les deux semaines pour les peaux sèches ou sensibles. Des gommages trop fréquents affaiblissent l'équilibre hydrolipidique de l'épiderme, renforçant son irritabilité, diminuant ses défenses face aux agressions extérieures.

Gommage à l'argile blanche bio, Cattier, 8,90 euros © DR

Avant de gommer, commencez par bien nettoyer votre peau, démaquillée et rincée. Pour ce qui est du gommage en lui en lui-même, suivre les recommandations propres au produit est la meilleure manière de procéder. Sinon, en général : humidifiez le visage avant d'appliquer le produit gommant, puis effectuez des petits mouvements circulaires sur chaque zone. Habituellement, on insiste sur la zone front nez menton, connue pour être plus grasse que le reste du visage. On évite le contour des yeux et surtout on n'appuie pas le geste, sous peine d'agresser la peau. Un gommage ne doit pas faire mal, ni pendant ni après. Enfin, un rinçage consciencieux permet d'enlever toutes les particules abrasives.

- Hydrater

Suite au gommage, pour parfaire le teint et tirer le bénéfice de l'opération précédente, l'hydratation d'impose. Cela peut se faire grâce à un masque hydratant, pour compenser l'effet un peu asséchant d'un gommage. Ou pour les plus pressées, appliquer une crème hydratante peut suffire. Notez que l'hydratation est en tout cas indispensable après une exfoliation.

. © DR

- (Auto)Bronzer

Pour se donner bonne mine, l'usage de l'autobronzant est la solution la plus rapide et économique pour ranimer un teint éteint à l'arrivée des beaux jours. Pour un rendu naturel, préférez les autobronzants progressifs (gelée, huile, sérum) à appliquer tous les jours ou tous les deux jours et qui offriront un hâte uniforme, progressivement donc, et éviteront l'effet boule de feu du jour au lendemain, ainsi que les traces de démarcation.

Autobronzant Sun 365, Gradual Self Tan, 16,90 euros © DR

Cet autobronzant peut aussi s'intégrer votre soin quotidien, à l'instar des gouttes TAN-LUXE The Face, devenant dès lors un soin autobronzant personnalisé. Crème hydratante, huile pour le visage ou sérum préféré deviennent dès lors un autobronzant sur mesure. Le résultat est un teint est éclatant. +/- 45 euros sur Freshlab, Cosmeticary, etc.

Tan-Luxe THE FACE, sur Cosmeticary.com ou Freslab.com © DR

L'autobronzage peut aussi se faire de l'intérieur. C'est ce que permet Oenobiol Joli Teint. Une gélule par jour vous permet d'obtenir un hâle progressif et sur l'ensemble du corps, grâce à une formule composée de 5 actifs d'origine naturelle. Le résultat est uniforme, et très convaincant après quatre semaines. Et sans effet orangé, n'en déplaise aux nostalgiques.

Oenobiol Joli Teint, +/- 22 euros la cure de 30 jours © DR

