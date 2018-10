Respirez, vous serez moins stressé!

Le stress est partout dans notre vie quotidienne: au travail, à l'école, à la maison. Plus que la dose d'émotions négatives qu'il génère, c'est plutôt la capacité que l'on a - ou pas - à digérer ce stress et à passer au dessus qui peut avoir à terme des conséquences lourdes sur notre santé. Au rayon des trucs et astuces pour aider à le surmonter, la respiration occupe une place de choix.

Des techniques simples (lire ci-dessous), basées sur les principes de la pleine conscience permettent en quelques minutes de s'extraire du flux émotionnel qui nous submerge. Encore faut-il pour cela pouvoir respirer tout court, ce qui risque de devenir le nouveau challenge de la saison avec l'arrivée des frimas et des désagréments de santé qu'ils engendrent. En parallèle de la médecine traditionnelle, on peut avoir recours à l'action bénéfique d'infusion de plantes et d'épices bienfaisantes spécialement sélectionnées pour leurs vertus sur la sphère ORL, comme le thym, la cardamome, la menthe ou l'eucalyptus.

La marque française Thés de la Pagode s'est spécialisée dès sa création il y a plus de 30 ans dans les thés de santé et bien-être, une gamme à base d'ingrédients 100% bio qui cohabite désormais avec un ligne de produits plaisirs destinés aux gourmets et aux amateurs de thés grands crus. Sa dernière infusion, opportunément baptisée "Respiration Zen" se déguste à titre préventif mais aussi dès les premières sensations d'irritation pour réduire la congestion et apaiser la gorge.

D'autres cocktails promettent de lutter contre les accès de fatigue, renforcer l'immunité et favoriser la concentration. La marque a pour ce faire développé un procédé d'enrichissement du thé qui fixe les actifs concentrés de plantes médicinales directement sur les feuilles de thé. En se libérant lors de l'infusion, ces actifs (curcuma, safran, gingembre, badiane...) permettent d'obtenir une boisson 10 à 20 fois plus efficace qu'une simple infusion de plantes médicinales. "Depuis nos débuts, nous mettons un point d'honneur à enrichir nos connaissances sur les bienfaits du thé, en développant des brevets et en réalisant des études cliniques pour démontrer l'efficacité de nos thés", assure Jean-Marc Zeil, président des Thés de la Pagode. Même les gestes de la cueillette sont étudiés pour ne sélectionner que le bourgeon et la première ou les deux premières feuilles: ces jeunes pousses sont les plus tendres et concentrent plus de 80% des antioxydants du thé qu'elles fabriquent pour se protéger du soleil. C'est cette teneur élevée qui confère à ces thés un goût plus doux et plus rond en bouche que les variétés moins sélectives lors de la cueillette. Autre avantage de la pause thé santé? Le temps d'infusion peut être judicieusement mis à profit pour s'éloigner de sa source de stress et respirer. Tout simplement.