Rouge c'est Rouje

Tout ce qu'elle touche a toujours cette nuance rouge sang, à l'extrémité du spectre solaire, ce qu'elle est par ailleurs. Jeanne Damas hante les réseaux sociaux depuis qu'elle a 14 ans, elle avait alors lancé son Tumblr de photo, joli succès à la clef. Avec sa désinvolture extrêmement parisienne, elle a très vite pris des poses de mannequins, fait les beaux jours des pages du magazine Purple, de Jalouse, de l'agence IMG et de Comptoir des Cotonniers où elle s'était laissé photographier en duo, avec sa mère, les chiens ne font pas des chats. Depuis, cet it-girl au million d'abonnés Instagram a joué avec Guillaume Canet, créé son label mode baptisé Rouje, c'était il y a deux ans, avec l'aide de Jérôme Basselier connu pour être la tête pensante de Swildens. A 25 ans, celle qui répète que " a croissant a day keeps the docteur away ", se vante d'avoir une lazy make-up routine et lance tambour battant une ligne de cosmétiques " Le Rouje de Paris ".

Comme une évidence, pour cette jeune femme qui en a fait sa marque de fabrique, teint diaphane, frange dans les yeux, cheveux au vent et lèvres rubis même au saut du lit. Soit une gamme de rouges à lèvres avec 4 couleurs différentes : le rouge classique Jeanne, avec une touche de rose, le rouge foncé Camille, le brun-rosé Laura et le brun foncé Lamia. " Chaque mois, précise Jeanne, nous introduirons une nouvelle nuance, fuchsia, nude, bordeaux et rouge orangé, idéale pour les blondes. " La texture est crémeuse et la finition mate, à choisir en fonction de sa carnation, de son humeur du jour et à cumuler avec la palette d'ombres à paupières multifonction, que l'on peut appliquer sur les lèvres, les joues, les yeux, ou les trois en même temps, en forçant le trait ou pas, le tout dans des boîtiers délicieusement rétro. Jeanne Damas sait décidément y faire, elle n'est pas influenceuse pour rien.

www.rouje.com