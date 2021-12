La course est lancée pour garnir le pied du sapin. Voici quelques idées cadeaux qui rendent la vie plus belle.

Quatre sillages qui bousculent

Les vraies surprises sont rares en parfumerie. Ces jus originaux racontent tous une histoire qui sort de l'ordinaire.

Phantom de Paco Rabanne

Le flacon-robot en métal chromé rechargeable possède une puce intégrée qui permet de télécharger des filtres ludiques, des jeux et des playlists personnalisées. Ce masculin aux accents citronnés, créé avec l'aide d'une intelligence artificielle, a été pensé pour booster l'énergie et la confiance en soi. Et ce grâce aux facettes vertes et fusantes d'une molécule de synthèse, l'acétate de styrallyle.

Phantom de Paco Rabanne © SDP

A partir de 76,40 euros les 50 ml.

Girl de Rochas

Un parfum "feel good", c'est le mantra que l'on retrouve derrière ce nouveau féminin qui joue la carte de l'écoresponsabilité et de la transparence. La formule minimaliste contient 90% d'ingrédients d'origine naturelle et se passe de colorants, filtres UV et stabilisateurs. Cette eau de toilette fraîche et gourmande, célèbrant la sororité, fleure bon le jasmin, les bourgeons de cassis et la fleur d'oranger.

Girl de Rochas © SDP

A partir de 42 euros les 40 ml.

Mumbai Noise de Byredo

L'Inde ne cesse d'inspirer les parfumeurs mais l'histoire que raconte Ben Gorham, fondateur de Byredo, n'a rien d'un fantasme d'Occidental. Il nous emmène dans une exploration de la mégapole d'aujourd'hui, ancrée dans ses souvenirs. C'est l'abondance sensorielle des rues du quartier chic de Chembur qui se déverse en cascades d'encens fumés, de notes de bois et d'ambre, de prune, de cuir et de café amer.

Mumbai Noise de Byredo © SDP

135 euros les 50 ml.

Gucci Flora Gorgeous Gardenia de Gucci

Ce floral aux accents de bonbon porte en tous points la signature d'Alessandro Michele, directeur artistique de Gucci, dont on connaît le goût pour les couleurs acidulées et les motifs fleuris. Et des fleurs blanches, il y en a aussi dans ce jus qui marie celle du jasmin, du gardénia et du poirier à une touche de sucre brun. Un véritable totem pour les fans de la griffe italienne qui célèbre cette année ses 100 ans avec panache.

Gucci Flora Gorgeous Gardenia de Gucci © SDP

A partir de 69 euros les 30 ml.

Obsessions beauté

Les essentiels de la salle de bains.

Brosse à cheveux revitalisante dans son étui en cuir végan

Obsessions beauté: Brosse à cheveux revitalisante dans son étui en cuir végan (79 euros), Nuori chez Beauty by Kroonen. © SDP

79 euros, Nuori chez Beauty by Kroonen

Miroir grossissant Led Beauty Mirror

Obsessions beauté: Miroir grossissant Led Beauty Mirror (129,90 euros), Babyliss, babyliss.fr © SDP

Taie d'oreiller en soie naturelle

Obsessions beauté: Taie d'oreiller en soie naturelle (99 euros), Slip chez debijenkorf.be Les propriétés antibactériennes des fibres de soie empêchent les imperfections, et la présence de protéines et d'acide aminés assurent le maintien de l'hydratation. © SDP

99 euros, Slip chez debijenkorf.be

Recourbe-cils

Obsessions beauté: Recourbe-cils (27,95 euros), Shu Uemura chez bol.com © SDP

27,95 euros, Shu Uemura chez bol.com

Découvrez aussi nos autres idées cadeaux à mettre dans la hotte:

Les vraies surprises sont rares en parfumerie. Ces jus originaux racontent tous une histoire qui sort de l'ordinaire. Phantom de Paco RabanneLe flacon-robot en métal chromé rechargeable possède une puce intégrée qui permet de télécharger des filtres ludiques, des jeux et des playlists personnalisées. Ce masculin aux accents citronnés, créé avec l'aide d'une intelligence artificielle, a été pensé pour booster l'énergie et la confiance en soi. Et ce grâce aux facettes vertes et fusantes d'une molécule de synthèse, l'acétate de styrallyle. Girl de RochasUn parfum "feel good", c'est le mantra que l'on retrouve derrière ce nouveau féminin qui joue la carte de l'écoresponsabilité et de la transparence. La formule minimaliste contient 90% d'ingrédients d'origine naturelle et se passe de colorants, filtres UV et stabilisateurs. Cette eau de toilette fraîche et gourmande, célèbrant la sororité, fleure bon le jasmin, les bourgeons de cassis et la fleur d'oranger. Mumbai Noise de ByredoL'Inde ne cesse d'inspirer les parfumeurs mais l'histoire que raconte Ben Gorham, fondateur de Byredo, n'a rien d'un fantasme d'Occidental. Il nous emmène dans une exploration de la mégapole d'aujourd'hui, ancrée dans ses souvenirs. C'est l'abondance sensorielle des rues du quartier chic de Chembur qui se déverse en cascades d'encens fumés, de notes de bois et d'ambre, de prune, de cuir et de café amer.Gucci Flora Gorgeous Gardenia de GucciCe floral aux accents de bonbon porte en tous points la signature d'Alessandro Michele, directeur artistique de Gucci, dont on connaît le goût pour les couleurs acidulées et les motifs fleuris. Et des fleurs blanches, il y en a aussi dans ce jus qui marie celle du jasmin, du gardénia et du poirier à une touche de sucre brun. Un véritable totem pour les fans de la griffe italienne qui célèbre cette année ses 100 ans avec panache. Les essentiels de la salle de bains.Brosse à cheveux revitalisante dans son étui en cuir véganMiroir grossissant Led Beauty MirrorTaie d'oreiller en soie naturelleRecourbe-cilsDécouvrez aussi nos autres idées cadeaux à mettre dans la hotte: