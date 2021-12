Les grandes maisons sont de sortie avec des collections de fêtes toutes parées d'or et de lumière. Des objets si parfaits que l'on ose à peine y toucher.

1. Rouge G Satin écrin Gold Sequins et bâton N°34 Gold Red, Guerlain, 69 euros.

2. Rouge Blush The Atelier of Dreams, Dior, 53,55 euros, dior.com

3. Ombres à paupières Couture Color Clutch Collector, Yves Saint Laurent, 100 euros, inno.be

4. Rouge à lèvres Matte Finish, Gucci, 40 euros, debijenkorf.be

5. Les 4 Ombres N°5, Chanel, 57 euros, chanel.com

6. Prisme Libre Highlighter Holiday Collection N°10 Organza Or, Givenchy, 44,90 euros, iciparisxl.be

