Conformément à la pratique annuelle, Test-Achats a mené une étude sur la fiabilité des crèmes solaires et pour 6 des 37 produits testés, la protection indiquée contre les rayons UV ne suffit pas, déclare l'organisation de consommateurs. Test-Achats a transmis ses résultats au SPF Santé publique.

L'année dernière, un écran solaire de marque ISDIN a été retiré des rayons parce que la protection promise (SPF 50) n'était pas atteinte: le produit ne protégeait des rayons UV que comme un SPF 15. Cette année, six produits ne tiennent pas ce qu'ils annoncent.

Les sprays de Lovea et de Rituals promettent ainsi un SPF 30, mais ceux de Lovea ne dépassent pas le SPF 15 dans deux tests et ne protègent pas contre les UV-A. Le facteur de protection de Rituals fluctue lui entre 20 et 15, selon Test-Achats.

L'écran solaire Biosolis SPF 30, à la fois le spray et la lotion, offre également une protection insuffisante contre les rayons UV-A, même avec différentes méthodes de test, y compris in vitro.

Les produits Hema Kids SPF 50 et Zwitsal sun spray 50+, qui s'adressent spécifiquement aux enfants, ne font pas beaucoup mieux et n'ont tous deux atteint qu'un SPF 30.

Les tests montrent une fois de plus que le prix n'est pas une garantie de qualité. Il est préférable d'utiliser une crème solaire bon marché que vous appliquez abondamment et régulièrement, plutôt que de lésiner sur une crème coûteuse.

De leur côté, le spray Lovea SPF 30 et la lotion Nuxe SPF 30 se sont avérés contenir le perturbateur endocrinien "éthylhexyl méthoxycinnamate", selon l'organisation de consommateurs belge. Les avis sur la nocivité de cette substance diffèrent, mais Test-Achats recommande, sur la base du principe de précaution, de l'éviter dans les produits sur la peau.

Idéalement, vous devriez appliquer de la crème solaire toutes les deux heures, et une fois de plus après chaque baignade ou lorsque vous avez transpiré. Tous les résultats des tests peuvent être consultés sur le site www.test-achats.be/sante/sante-au-quotidien/produits-testes/comparateur/cremes-solaires.

