Social beauty: les nouveaux codes du make up à l'heure d'Instagram

Passés au prisme des filtres numériques, les critères de ce que l'on appelle aujourd'hui la " social beauty " sont de plus en plus formatés. Les produits pensés pour créer des selfies parfaits adoptent eux aussi des packs " instagrammables ". Et le consommateur se veut cocréateur.