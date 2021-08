Pas besoin d'aller très loin pour s'offrir une pause ressourçante: quatre hôtels proposent d'allier gastronomie et bien-être avec en prime la possibilité de faire un tour en pleine nature et de profiter d'un espace piscine et wellness. Le combo parfait pour recharger ses accus avant la rentrée.

Plongée en forêt de Soignes. Dépaysement assuré dans cet hôtel isolé au beau milieu des bois. De nombreux sentiers de randonnées à pieds ou en VTT - à louer à la réception si besoin -, invitent à la balade. Certains conduisent même jusqu'au parc du château de La Hulpe.

Il est possible de louer des VTT pour une balade en forêt.

Le Dolce by Wyndham propose cet été plusieurs offres de séjour thématiques incluant toutes un apéro de bienvenue, la nuitée, le petit-déjeuner, un buffet barbecue concocté par le resto gastronomique Argan à déguster le soir en terrasse, un accès sur réservation à la piscine et à la salle de fitness ainsi qu'un panier pique-nique à emporter dans la forêt.

Le chef s'est mis au barbecue tout l'été.

Un tas d'autres activités - tennis, tennis de table, speedball, badminton, pétanque, basket-ball, baby-foot... - sont aussi accessibles librement. La formule spa (à partir de 278 euros par personne en chambre double) comporte en prime un soin de 50 minutes à choisir à la carte du spa Cinq Mondes.

Un nouveau rituel propose de faire le tour du monde en cinq soins.

Vous en voulez plus? Un tout nouveau cérémonial de 2h20 est désormais disponible. Il s'agit ni plus ni moins d'un voyage sensoriel explorant les rituels bien-être du monde entier.

Certaines cabines offrent une vue sur les bois

Hammam, gommage du corps, massage du dos, soin visage et massage énergétique des pieds sont au programme de cette bulle de détente hors norme qui comprend également un déjeuner léger à la Brasserie 135. Ce soin exceptionnel est à réserver en supplément au prix de 230 euros par personne.

www.dolcelahulpe.com

Retour aux sources en Ardennes. On oublie parfois que la Belgique a toujours occupé une place centrale dans le thermalisme, l'occasion de le redécouvrir là où tout ce qui touche au wellness a un jour commencé.

On vient ici se faire plaisir après une après-midi dans les bains des thermes de Spa

A Spa, l'hôtel La Reine, petit établissement de charme de 14 chambres donnant toutes sur le jardin, propose plusieurs formules (à partir de 125 euros par personne et par nuit) permettant de découvrir à la fois la cuisine gastronomique de son restaurant et d'accéder pour trois heures aux espaces communs des thermes de Spa.

Toutes les chambres ont un accès direct au jardin.

Ceux-ci comprennent pas moins de 800 m² de bains intérieur et extérieur, des saunas et autres hammams ainsi que les espaces de relaxation sous lumière de Wood ou sous infrarouges, sans oublier les diverses activités journalières, comme la séance matinale d'aquagym - à 10h tous les jours - ou de "massage sonore" en flottaison au son du bol tibétain à 13h30.

A Spa il faut oser le bain de tourbe

En supplément, il est également possible de réserver des soins propres à la destination comme le bain thermogazeux dispensé dans d'antiques baignoires de cuivre et alimenté par l'eau naturellement gazeuse et ferrugineuse de la source Marie-Henriette.

Un bain dans une baignoire en cuivre comme autrefois. © Fabrice Debatty

Plus original encore : le bain de tourbe riche en oligo-éléments qui diminue les tensions musculaires et les douleurs articulaires.

L'espace compte plus de 800 m2 de bains extérieurs et intérieurs.

Envie après cela de faire un tour en forêt? Une jolie promenade accessible à tous part à la découverte des sources spadoises. L'hôtel loue également des vélos électriques.

www.thermesdespa.com

www.lareine.be

Immersion en Haute Campine. Les amateurs de grande cuisine pourront ici combiner la découverte d'un dîner 7 services du restaurant doublement étoilé Ralf Berendsen avec un moment de pure détente dans le spa La Forêt du Domaine de La Butte aux Bois (à partir de 322 euros par personne).

Service aux petits soins dans la salle du Ralf Berendsen

L'espace comporte une piscine outdoor/indoor, un sauna panoramique, un hammam, une zone "polaire" avec douches extérieures glacées et glace cristallisée, un jacuzzi et des zones de méditation.

L'expérience unique d'un repas dans un deux étoiles

La salle de sport propose également plusieurs cours collectifs accessibles aux clients de l'hôtel qui peuvent même réserver les services d'un coach personnel (40 euros les 25 min).

Le spa se trouve aux portes du parc national de Haute Campine

A la carte des traitements, on retrouvera en exclusivité pour la Belgique des soins visage signés Shiseido, le plus premium d'entre eux dure deux heures et comprend un nettoyage en profondeur, un façonnage des sourcils, une pause de masque, l'application d'un crème de massage à la rose, prune et Cherry Blossom, un massage du crâne, des mains et des pieds (179 euros les 120 min).

Ces pochons remplis d'herbes sont utilisés pour masser tout le corps.

Plus original encore, le massage corps signature "La Forêt" aux pochons de plantes est prodigué sur un lit de sable de quartz. Idéal pour retrouver de l'énergie avant de partir explorer à pieds ou à vélo le parc national de Haute Campine situé aux portes de l'établissement.

Des chambres cocons où il fait bon se poser

www.labutteauxbois.be

Osmose en Hautes Fagnes. C'est dans un hôtel intimiste de douze chambres que Nuxe a ouvert son unique spa en Belgique.

Les chambres au design contemporain invitent à la détente

Situé au bord du lac de Robertville, l'établissement propose, outre ses 4 cabines de soins, un espace wellness composé d'une piscine intérieure ouverte sur les jardins, d'un jacuzzi à débordement, d'un sauna nordique et d'un hammam d'inspiration mauresque.

Le jacuzzi à débordement du spa Nuxe

L'offre "saveur" (à partir de 290 euros pour deux personnes) de l'Hôtel des Bains comprend la nuitée, l'accès privatif au spa sur réservation, ainsi qu'un repas trois services concocté par le chef Jean-Pierre Robert.

Au restaurant, on découvre la cuisine à base de produits locaux de Jean-Pierre Robert.

Il est bien sûr possible d'ajouter des traitements à la carte, en particulier l'un des soins visage signature "32 Montorgueil" (à partir de 160 euros les 60 min) identiques à ceux que l'on peut recevoir à l'adresse parisienne historique du même nom.

Le soin à base de la gamme Rêve de Miel est un must

Ou un combo gommage/massage à base de la gamme star de la marque Rêve de Miel (145 euros pour 75 min).

Des miniatures Nuxe sont aussi proposées dans les salles de bain

Côté balade, les amateurs de rando auront l'embarras du choix dans la réserve naturelle domaniale des Hautes Fagnes qui se trouve tout près de là.

www.robert-hotels.com

