Vous avez grise mine après six mois de confinement ? Ces trois soins promettent un coup d'éclat en 30 minutes, 1h10 ou 2h chrono! Au menu : des formules très concentrées et des machines en action. Et au final, un résultat plutôt bluffant.

par Isabelle Willot et Ellen Dewolf

J'ai 30 minutes: Soin Signature de HydraFacial, la routine des stars

C'est quoi? Un soin express, à la fois nettoyant, exfoliant et nourrissant. Développé à Hollywood il y a plus de 18 ans déjà, il vient d'arriver en Europe. Des stars comme Beyoncé, Charlize Theron et même Matthew McConaughey qui dispose de son propre équipement dans sa salle de bain en sont dingues. En une demi-heure, il délivre une peau nette et éclatante, sans douleur et sans que la peau n'ait besoin d'un temps de récupération. Répété tous mes mois, il aurait une action à long terme sur la production de collagène et d'élastine.

Gros plan sur l'un des embouts du soin HydraFacial

Ça marche comment? Tout se passe par l'intermédiaire d'une sorte de stylo à double action qui va à la fois disperser différentes lotions bourrées d'actifs tout en aspirant les impuretés. Tout est personnalisable en fonction des besoins de la peau. Le soin fonctionne en trois étapes.

Nettoyage + exfoliation. Après un nettoyage à la main, l'esthéticienne fait glisser l'outil qui agit comme une sorte de petite ventouse sur tout le visage pour aspirer une première couche de cellules mortes. L'aspirateur est ensuite équipé d'une tête exfoliante qui va agir en complément des acides glycolique et salicylique dont la concentration est adaptée à chaque type de peau.

Le coup d'éclat visible dure même plusieurs jours

Extraction + hydratation. Une fois les cellules mortes éliminées, l'aspirateur s'attaque aux points noirs et au impuretés incrustées. Le tout en diffusant des actifs hydratants et apaisants pour ne pas irriter la peau. Si besoin, les derniers comédons sont éliminés à la main.

Unification + protection. L'appareil glisse cette fois sur la peau propre et préparée pour lui fournir un cocktail d'acide hyaluronique, de peptides et d'antioxydants qui la nourrit et la protège en même temps. Il ne reste plus qu'à appliquer un soin doté d'un SPF

On en pense quoi? Même si elle est sans douleur, l'expérience n'est pas aussi relaxante qu'un soin du visage "à la main", les petits crachotements de la machine et l'effet de succion sur le peau y sont aussi pour quelque chose. Mais le résultat, en revanche, est franchement bluffant. Au toucher, la peau est toute douce et resplendissante. Et la plupart des points noirs se sont fait la malle. Ces bénéfices durent même plusieurs jours, au point de donner envie de se laisser tenter par la cure. Le prix toutefois pourrait être un obstacle: il faut compter 150 euros pour la formule de base que nous avons testée et jusqu'à 235 euros pour le version Platinium de 55 minutes qui inclut aussi un booster d'actifs, de la luminothérapie et un drainage lymphatique.

Nous avons testé ce soin chez Beauty by Kroonen, à Bruxelles. Mais de nombreux instituts proposent également ce service dans toute la Belgique. www.hydrafacial.be

J'ai 1h10: Skin Vital Concept, le fitness de la peau

Le stylo muni de disques rotatifs élimine les cellules mortes.

C'est quoi? Il s'agit d'un traitement trois en un mis au point par la baronne Ulrike von Ginsheim, une chimiste allemande, dans le but de lutter contre le vieillissement cutané et d'améliorer l'état général de la peau. Le traitement est indolore et convient à tous les types de peau, y compris les peaux sensibles.

Ça marche comment? Les principaux moteurs de ce traitement sont trois appareils qui respectivement gratte, micro perfore et fait travailler votre peau. Ils sont combinés avec des produits de soins à base de plantes développés tout spécialement pour Skin Vital Concept.

Exfoliation. Après un nettoyage complet de la peau et l'application d'un peeling glycolique doux, les cellules mortes sont éliminées à l'aide du Power Peel, un stylo muni d'un disque rotatif qui enlève les cellules mortes sans endommager la peau. Puis, pour apaiser celle-ci, on applique une compresse et une crème rafraîchissante.

Des aiguilles microscopiques créent des voies de passage pour les actifs

Hydratation. Puis c'est au tour du Lift L. Cet appareil doté de rangées d'aiguilles microscopiques en acier chirurgical fait des trous dans la peau. Ça peut sembler douloureux et effrayant, mais ça ne l'est pas. Vous ne sentez strictement rien et cela permet aux ingrédients actifs du sérum et du masque que l'on applique ensuite, de mieux pénétrer dans la peau.

Sur la peau bien préparée, un masque à base d'actifs de plantes

Massage. Le soin se termine par le Skin Fitness Massage, une sorte de power plate pour votre peau. Les vibrations font travailler les muscles de votre visage, renforcent votre tissu conjonctif et stimulent votre circulation sanguine.

Les vibrations font travailler les muscles de la peau

On en pense quoi? Après plus d'un an de travail à domicile et quelques fluctuations hormonales, ma peau avait besoin d'un sérieux coup de fouet. Les crèmes lui donnent un coup d'éclat, mais qui ne dure jamais longtemps. Contrairement à ce traitement. Ma peau était bien entendu radieuse juste après le soin, mais c'est souvent le cas quand elle vient d'être bichonnée. Ce qui fait la différence avec ce rituel par rapport à d'autres, c'est qu'ici le résultat était encore perceptible après plusieurs jours. Ma peau est non seulement plus douce et plus uniforme, mais elle a aussi l'air plus saine. Et ce, sans une intervention douloureuse ou très invasive. Vu le résultat obtenu après un seul traitement, je serais très curieuse de voir quel effet 3, 6 ou 9 séances pourrait avoir sur ma peau. Il faut compter 145 euro pour une séance.

Nous avons testé ce traitement chez So Beautiful Skincare à Anvers. www.sobeautiful-antwerp.be

J'ai 2 heures: Soin SkinFusor de Babor Tech, le "me time" longue durée

Hydratation et massage en profondeur au menu de ce soin 5 étoiles

C'est quoi? La marque allemande Babor est réputée pour ses soins visage développés spécifiquement pour chacune de ses gammes. Des produits qui se retrouvent alors au centre de tout le rituel. Cette fois, c'est une machine qui tient la vedette. L'approche est assez similaire à celle proposée par HydraFacial, le côté express en moins.

Tout peut être personnalisé pendant les 4 étapes du soin

Ça marche comment? Ici aussi, presque tout se passe par l'intermédiaire de gros stylos dont les embouts diffèrent en fonction des actions souhaitées. Après un nettoyage de peau manuel effectué avec un produit Babor adapté à votre type de peau, quatre étapes vont s'enchaîner. Lors de chacune d'elle, la peau est aspirée par l'outil de manière contrôlée pendant que celui-ci libère en parallèles des essences remplies d'actifs ciblés.

CleanFusion. Un nettoyage en profondeur grâce à la brosse spéciale qui se trouve sur l'embout et à un produit riche en micelles qui agit sur les impuretés de surface et les cellules mortes. La peau est préparée pour l'exfoliation qui va suivre.

PolishFusion. L'embout polisseur conjugué à l'essence riche en acides de fruits va permettre une exfoliation à la fois chimique et mécanique. Les pores sont désinscrustés, le grain de peau affiné.

HydroFusion. La peau est maintenant prêt à être hydratée en profondeur grâce à l'essence enrichie en acide hyaluronique pendant que le "stylo" va procurer un micro-massage. Les actifs, contenus dans des micro-gouttelettes envoyées comme des microjets sont projetés sur une peau.

ImpulseFusion. Incontestablement la partie la plus agréable du soin. Avant d'utiliser le dernier embout, l'esthéticienne applique d'abord une ampoule contenant un sérum hautement concentré, l'une des spécialités de Babor, dans mon cas une version Grand Cru aux extraits de rose. La peau est cette fois comme aspirée dans un rouleau, la sensation est plutôt celle d'un massage, assez semblable du point de vue des sensations à un drainage lymphatique tout en douceur. Le relâchement est enfin permis. L'essence envoyée par le stylo est cette fois enrichie en céramides afin de renforcer la barrière naturelle de la peau. Le soin se termine par la pose d'un masque en tissu sur le visage accompagnée d'un court massage des mains.

On en pense quoi? Le soin indolore est parfois un peu inconfortable : on sent que ça travaille et les étapes longues permettent d'insister chaque fois que c'est nécessaire, un double passage sur les zones critiques est d'ailleurs prévu dans le protocole. Si cela prend du temps, c'est que l'on ne traite pas uniquement le visage mais tout le décolleté - c'est d'ailleurs la philosophie de Babor qui préconise notamment l'application du contenu de ses ampoules également sur la zone du cou élargie. Le coup d'éclat est carrément bluffant. Le coup d'éclat est immédiat. Idéal donc si l'on a un événement spécial en vue dans les jours qui suivent, lors des changements de saisons ou si l'on a l'envie de se remonter le moral. Comptez tout de même 240 euros pour environ 120 minutes.

Nous avons testé ce soin dans le tout nouveau flagshipstore de Babor, à Bruxelles. Mais de nombreux instituts proposent également ce service dans toute la Belgique. www.babor-brussels.be ou www.be.babor.com

