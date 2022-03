Thom Walker est le nouveau directeur créatif make-up chez Givenchy. Il partage avec nous ses premiers souvenirs de maquilleur et ses conseils pour se créer un look à la fois audacieux et épuré.

Vous souvenez-vous de la première personne que vous avez vue se maquiller?

C'était ma marraine. C'était une femme vraiment flamboyante dans les années 80 et 90. Elle adorait la mode et la beauté, en particulier le luxe que pouvait représenter une produit de maquillage et son packaging. Je me souviens aussi très précisément du bruit que faisait sa trousse quand elle l'ouvrait et qu'elle en sortait ses palettes et ses rouges à lèvres. Son mascara faisait littéralement "pop" quand elle sortait la brosse. J'adorais la regarder appliquer son make-up. Ça me fascinait. C'est certainement l'une des raisons pour lesquelles je fais ce métier aujourd'hui.

Qu'est-ce qui vous séduit le plus dans les produits?

Je suis passionné par tout ce qui touche de près ou de loin au design. Je suis un vrai make-up junkie! Ce qui me plaît là-dedans, c'est que les possibilités soient quasi infinies, qu'il s'agisse des formules, des textures et de l'enjeu de créer pour le futur des packagings aussi malins que durables.

Quel a été votre premier contact avec le make-up Givenchy?

Le mascara Phenomen'eyes! Vous l'ouvriez et vous aviez en face de vous cette petite bille toute hérissée avec laquelle vous pouviez lifter et recourber les cils instantanément. Je n'avais jamais rien vu de pareil avant cela.

La cultissime Poudre Libre est désormais disponible en version compacte plus facile à emmener partout.

Quel est le produit qui vous excite le plus aujourd'hui?

La poudre Prisme Libre. C'est un illuminateur parfait avec une texture aérienne fabuleuse qui ajoute véritablement de la lumière sur le visage. Nous sortons dans quelques jours une version compacte, idéale pour les retouches en journée. C'est un produit très instinctif. Il ne faut pas se laisser intimider par les différentes couleurs - le vert, le bleu, le rose - qui peuvent paraître étonnantes. Mais en réalité, vous allez les mélanger avant de les appliquer, au final, c'est comme pour n'importe quel produit dont vous voyez la couleur qui résulte d'un mélange d'autres coloris.

Thom Walker travaille déjà dans les laboratoires à l'élaboration de nouvelles lignes.

Quels sont les points forts du make-up Givenchy et par extension les lignes que vous souhaitez développer?

Le teint indiscutablement - et là nous sortons également une version matte du fond de teint Prisme Libre - et les lèvres. Le Rouge Sheer Velvet est tout simplement incroyable, il crée une sorte d'effet nuageux matte sur la bouche. C'est donc plutôt du côté des yeux que je vais travailler dans un premier temps mais il faudra attendre fin 2023 pour voir mes premières créations.

Une version matte du fond de teint Prisme Libre sera lancée le 14 mars.

Comment voyez-vous vos premiers mois de travail ?

J'aimerais définir encore avec plus de précision l'approche de le marque que je veux simple et innovante avec un sens développé de la communauté. Je la voudrais plus inclusive et l'ouvrir aussi d'avantage aux hommes. Je maquille très souvent des hommes dans les défilés. Je voudrais les convaincre d'utiliser nos produits. Pas besoin pour cela d'une ligne dédiée. Nos textures conviennent à tout le monde. Nos objets sont beaux et désirables sans être genrés.

Lors des défilés, Thom Walker maquille autant d'hommes que de femmes.

Comment définiriez-vous votre look signature?

J'essaye de tendre vers une forme de simplicité intemporelle. Lorsque je regarde un look, mon premier réflexe sera plutôt d'enlever que d'ajouter quelque chose. Avec moi, tout commence par le teint. Et la personne que j'ai en face de moi car l'objectif, au final, c'est qu'elle se sente plus belle. J'adore ce moment où je me retrouve face au visage de mon modèle et que je commence à préparer sa peau. C'est l'occasion pour moi d'apprendre à le ou la connaître. J'adore rendre la peau éclatante, un peu comme si je la polissais. Je peux y passer un temps fou, ça a presque pour moi des vertus thérapeutiques.

Quel est le meilleur conseil que vous puissiez donner?

Prenez soin de votre peau et protégez-là ! C'est l'organe le plus grand de votre corps! Dans votre routine quotidienne, traitez-la avec bienveillance, faites-lui des massages.

