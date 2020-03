Lors de la deuxième édition des Belgian Beauty Awards, Le Vif Weekend et Knack Weekend, aidés par les journalistes beauté des principaux titres féminins du pays, ont sélectionné, parmi plus de 250 nommés, les meilleurs cosmétiques lancés en 2019. La naturalité et le "made in Belgium" en sortent grands gagnants. Malgré l'annulation de la remise des prix pour cause de coronavirus, nous avons quand même souhaité récompenser les lauréats. Les voici.

Une cure révolutionnaire contre l'alopécie imaginée par un Belge, un shampoing en barre solide, un fond de teint lumineux composé à 97% d'ingrédients d'origine naturelle, un sérum à la base et aux actifs personnalisables... Ce petit aperçu des lauréats de la deuxième édition des Belgian Beauty Awards en dit long sur les grandes tendances à l'oeuvre aujourd'hui dans le secteur extrêmement créatif de l'industrie cosmétique.

Sélectionnés parmi plus de 250 produits nommés, sortis lors de l'année écoulée, les gagnants 2020 ont été choisis par un jury présidé par Ruth Goossens, rédactrice en chef du Vif Weekend et de Knack Weekend et rassemblant les expertes beauté des principaux titres féminins et lifestyle du pays : Franciska Bosmans et Isabelle Willot pour Knack Weekend et Le Vif Weekend, Sanne De Lee pour Libelle, Emilie Sadre pour Femmes d'Aujourd'hui, Lise Milbou pour GAEL, Els Keymeulen pour Feeling, Emilie Van de Poel pour Flair francophone et Charlotte De Loose pour Flair néerlandophone. Après une mise à l'épreuve de plusieurs semaines, trois finalistes - en ce compris le grand vainqueur de chaque catégorie - ont donc été retenus et mis à l'honneur dans ce palmarès. Voici les 10 gagnants de nos awards ainsi que leurs dauphins, avec en prime, cette année encore, le prix de l'Editor's favorite qui récompense le chouchou des rédactions du Vif Weekend et de Knack Weekend.

Best perfume for women

Award

Mémoire d'une odeur de Gucci

. © DR

Avec cette fragrance hors du temps, fidèle à l'esprit vintage qui règne sur la maison, Gucci explore le pouvoir de la mémoire en convoquant un sillage minéral qui intrigue et trouble à la fois. Alberto Morillas, qui signe tous les parfums de la griffe, a choisi de mêler la camomille romaine, fleur du rêve par excellence, à un jasmin solaire et miellé.

Finalistes

Pure Musc for Her de Narciso Rodriguez

Imaginé par Sonia Constant, ce nouveau sillage de la prolifique ligne For Her traite le musc, ingrédient favori du créateur américain, en majesté. Pensé comme une "vision provocante de la pureté", il s'entoure d'un bouquet de fleurs blanches et du confort ouaté du cashmeran.

Libre d'Yves Saint Laurent

Signée Anne Flipo et Carlos Benaïm, cette toute nouvelle fragrance revisite la fougère, accord star de la parfumerie masculine, en illuminant son coeur de lavande du souffle brûlant de la tubéreuse et de la fleur d'oranger. Le flacon de celle qui, vêtue d'un smoking, croque la vie à pleines dents.

"Ce parfum est tout sauf évident, c'est ce qui fait son intérêt. Les

fragrances unisexes ont la cote et celle-ci, en ce sens, n'en a que plus de crédit." Sanne De Lee

Best perfume for men

Award

. © DR

Costa Azzurra Acqua de Tom Ford

Les parfums ont souvent le pouvoir de faire voyager, et celui-ci plus que tout autre. Ses notes

marines évoquent immédiatement la fraîcheur des embruns salés. Les agrumes et les accents

boisés racontent à leur manière les paysages ensoleillés de la Méditerranée.

Finalistes

Gucci Guilty Cologne pour Homme de Gucci

Dans la famille des fragrances #ForeverGuilty, on demande la plus fraîche et la plus lumineuse qui se pare des accords féminins de l'héliotrope et de la violette. Une belle revisite de la Cologne classique structurée par un fond de bois et de la bergamote en surdose.

L'Homme Cèdre de Roger & Gallet

Acteur historique du secteur, le label a rassemblé ses propositions pour homme dans une collection, donnant un twist réussi à ses classiques. Son Homme Cèdre allie fraîcheur du citron, chaleur des épices et puissance du bois.

Best make-up

Award

. © DR

Fond de teint L'Essentiel de Guerlain

Avec son flacon en verre durable, élégant et raffiné qui semble défier les lois de l'équilibre, ce nouveau fond de teint a tout pour devenir un best-seller grâce à sa texture fondante qui couvre juste ce qu'il faut et donne à la peau un joli velouté. La présence dans sa formule de dérivés de probiotiques et de prébiotiques, l'une des grandes tendances du moment en matière de cosmétiques, permet de préserver l'équilibre de la peau et d'en renforcer la barrière cutanée tout en se faisant belle.

Finalistes

Mascara Volume Disturbia de Givenchy

Avec sa formule ultraglissante et très riche en pigments, ce mascara promet de créer du volume dès le premier passage tout en autorisant une ré-application à volonté pour adapter l'intensité. La forme unique de sa brosse en silicone permet de peigner avec

précision le cil de la base à la pointe.

Fond de teint Dior Forever Skin Glow de Dior

Extension de la gamme Dior Forever qui jusque-là proposait un fini mat, ce nouveau fond de teint apporte à la peau ce supplément d'éclat qui donne l'illusion qu'elle rayonne de l'intérieur. Sa formule fluide et enveloppante contient aussi des ingrédients soins soigneusement sélectionnés pour améliorer jour après jour la qualité de la peau.

Best skin care

Award

. © DR

Clinique iD de Clinique

Une peau n'est pas l'autre. Les marques l'ont compris et propose de plus en plus de routines personnalisables. En ciblant ses besoins spécifiques - estompement des rides, des pores, des rougeurs... - et ses envies en matière de textures, on peut ici, en un instant, se composer un soin à partir d'une base hydratante que l'on booste avec les actifs de son choix. Un cocktail frais que l'on assemble à la minute grâce à un packaging innovant.

Finalistes

Life Plankton Elixir de Biotherm

A défaut de s'offrir une cure thermale, il est possible de profiter des bienfaits du plancton des Pyrénées grâce à ce sérum qui promet

de régénérer la peau en dix jours. Et ce grâce à la bio-affinité de cet ingrédient qui lutte sur les effets néfastes du stress inflammatoire, aidant la peau à se renouveler.

Hyaluron-Filler Vitamine C Booster d'Eucerin

La vitamine C est l'un des ingrédients stars du moment. En poudre, ce puissant antioxydant, activé lors de la première utilisation

et mêlé à de l'acide hyaluronique, renforce les défenses de la peau, agit sur son éclat et retarde les signes du vieillissement.

"Bien vu de la part de Clinique ! On peut vraiment choisir la base hydratante qui convient et y ajouter son booster pour un soin multitâche personnalisé. Efficace et dans l'air du temps." Franciska Bosmans

Best hair care

. © DR

Award

Shampoo Bar with Avocado Oil de Nature Box

Ressemblant à un simple pain de savon, ce shampoing va vous faire changer complètement la manière dont vous vous lavez les cheveux. Il suffit de se laisser séduire par ce nouveau geste. Oubliée la formule liquide qu'on verse dans la main, la barre s'émulsionne directement sur le crâne. Sa mousse crémeuse à l'huile d'avocat nourrit et fait briller, tout en réparant les fourches.

Finalistes

Color Depositing Mask de Moroccanoil

C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups ! Nourrir ses cheveux tout en ravivant leur nuance ou pourquoi pas en tentant

un ton plus fun, pour un temps limité. La durée de vie de la couleur dépendra du temps de pose mais aussi de la porosité du cheveu.

Masque Baume 2 en 1 Réparation d'Yves Rocher

On sait que la beauté des cheveux dépend de la santé du cuir chevelu. Ce masque baume répare tout à la fois la fibre capillaire mais booste aussi la microcirculation à la surface du scalp, ce qui favorise une repousse robuste. Un soin à appliquer avant ou après le shampoing.

Best innovation

Award

. © DR

Anti-Age Concept Hair, Scalp & Roots de Nannic

Ce n'est pas un produit mais une routine que la marque belge a imaginée pour traiter la perte des cheveux. Elle s'est pour cela inspirée des soins pour la peau afin de créer une série de produits allant du shampoing à la lotion, en passant par le conditioner et le spray soignant. A utiliser ensemble pour traiter les besoins visibles et invisibles de notre chevelure.

Finalistes

Volume Shampoo Nuts

About You de Cîme

La naturalité est au rendez-vous de cette formule d'un label belge qui lave sans éliminer les nutriments nécessaires à la santé d'un cheveu sain. L'alliance des antioxydants de thé vert et des peptides de pois adoucissants renforce les racines et procure un supplément de volume.

Sérum Advanced Génifique de Lancôme

La peau vit en harmonie avec des milliards de micro-organismes bénéfiques à sa santé. La compréhension de cet écosystème est à la base de la nouvelle formule de ce sérum mythique qui promet d'agir sur les signes de l'âge tout en renforçant le microbiome grâce à l'action conjointe de sept fractions de pré- et de probiotiques.

Best conscious

Award

. © DR

Hydrate Cleanser d'Authentic Beauty Concept

Pensée et cocréée par des coiffeurs, cette nouvelle marque propose des produits (presque

tous) végans et garantis sans silicones, colorants artificiels, huiles minérales, sulfates ou parabens. Leur ambition est de sublimer le cheveu le plus naturellement possible sans le transformer.

Finalistes

Waterlover Sun Mist de Biotherm

Face aux dangers plus qu'avérés des rayons du soleil, il est indispensable de se protéger surtout lorsque l'on s'expose l'été. Biodégradable à 99%, la base de cette brume résistante à l'eau combine une série de filtres respectueux de la biodiversité aquatique. Le tout dans un flacon issu de matériaux recyclés et totalement recyclables.

Cleansing milk + pad de Likami

Composée d'ingrédients naturels, cette émulsion laiteuse d'une marque belge, au pH proche de celui de la peau, nettoie en profondeur sans affecter le manteau protecteur hydrolipidique. Le support en silicone réutilisable permet de se passer de coton et de désincruster les impuretés dues à la pollution jusqu'au coeur des pores.

Best budget

Award

. © DR

SA Smoothing Cream de CeraVe

Les problèmes de rugosités cutanées touchent près de 40% de la population, un inconfort qui peut parfois mener à de graves irritations. En trois jours seulement, cette crème à base d'urée et de céramides promet de restaurer la barrière cutanée des peaux en détresse et de les rendre douces à nouveau.

Finalistes

Floral Collection de 4711

Fabriquant historique de Cologne, 4711 a toujours démontré qu'un parfum de qualité ne devait pas pour autant être inaccessible. Il décline ici son grand classique dans une collection florale mettant tour à tour à l'honneur la rose, le jasmin et le lilas.

Gamme Hydratation de Jowaé

La K-Beauty n'en finit pas de faire de nouveaux adeptes en Europe, la preuve avec cette nouvelle gamme hydratante lancée par la marque coréenne pour répondre à l'un des besoins essentiels de la peau. Tout en donnant une fois encore la priorité aux ingrédients d'origine naturelle non dérivés de l'animal.

Best made in Belgium

Award

. © DR

Activepeel. de Celestetic.

L'attrait pour la cosméceutique ne cesse de se confirmer, grâce à des formules hautement concentrées en actifs essentiels qui tiennent leurs promesses. Entre le peeling classique et la crème de nuit, ce soin unique agit, soir après soir, et efface peu à peu taches et imperfections

tout en redonnant à la peau de l'élasticité.

Finalistes

Gamme Rosacelia de Delbôve

Stress, changement de saison, eau calcaire, pollution... on ne compte plus les facteurs extérieurs qui peuvent irriter la peau et générer des rougeurs diffuses sur le visage en affectant la microcirculation. Une sélection de plantes médicinales aux vertus anti-inflammatoires et décongestionnantes apaise les épidermes sensibles et rééquilibre les peaux réactives.

Serum in Cream Age Control de Nannic

Dans une texture qui combine le confort de la crème et la concentration du sérum, ce soin extra hydratant corrige les signes visibles du vieillissement cutané : il réduit les rides, raffermit les contours du visage, améliore la texture de la peau et donne un joli teint tout en protégeant contre la pollution.

"Le soin de Celestetic combine régénération, exfoliation et uniformisation de la peau. Avec le nettoyage et l'hydratation, il contribue à ma routine anti-âge." Emilie Sadre

Best iconic

Award

. © DR

Sensibio H2O Solution Micellaire Pompe Inversée de Bioderma

Précurseur des solutions micellaires, la formule spécialement destinée aux peaux sensibles

s'offre un format XXL doté d'une pompe inversée. Idéal pour prélever juste ce qu'il faut de formule d'une simple pression.

Finalistes

Sérum Advanced Night Repair d'Estée Lauder

Ce produit iconique, lancé en 1982, ne cesse de se réinventer. Il optimise les capacités naturelles de renouvellement nocturne de la peau grâce à un nouveau complexe d'actifs brevetés. Celui-ci comprend des antioxydants et de l'acide hyaluronique qui aide à maintenir, même la nuit, un taux d'hydratation optimal.

Huile Prodigieuse Florale de Nuxe

Il fallait oser toucher au parfum unique qui a fait la réputation de cette huile sèche. Son cocktail 100% végétal se teinte de notes florales dans lesquelles pointe la fleur d'oranger, signature du sillage, rafraîchie par un accord d'agrumes piqué de petit grain.

Editor's favorite

. © DR

Eau de teint de Chanel

Plus technologique qu'il n'en a l'air, ce fond de teint nouvelle génération contient des microgouttelettes de pigments encapsulés en suspension dans une texture fraîche qui se fond littéralement sur la peau. Sa couvrance légère et modulable apporte transparence et brillance tout en légèreté.

"J'aime le pinceau qui accompagne ce fond de teint et qui permet de travailler le produit d'un simple mouvement circulaire." Isabelle Willot

