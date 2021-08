Trois tendances manucure de la nail artist Noémie Servatÿ à tester d'urgence afin de prolonger l'été.

Man-ucure

" De plus en plus d'hommes sautent le pas d'une manucure travaillée en vernis semi-permanent. C'est la continuité de la popularisation du tatouage, après la peau on personnalise ses ongles. Même sans motifs, le fait de prendre soin de ses cuticules donne de jolies mains, sans pour autant avoir un effet efféminé : il suffit de voir le rappeur A$ap Rocky, grand adepte de la tendance. " " Citrons, pêches, pamplemousses, voire même l'un ou l'autre petit piment : on savoure nos cinq fruits et légumes par jour à même les ongles. On en raffole parce qu'ils rappellent les vacances, et sur une base nude, ils apportent une fantaisie discrète à la tenue. " " Tie & dye, aplats abstraits, motif effet lampe à lave : une vague joliment hippie déferle sur les ongles, avec des références assumées au début des années 2000 mais aussi aux sixties, qui ont des styles différents mais des codes couleur similaires. "