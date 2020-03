Confinement oblige, les salons de coiffure ont fermé leurs portes jusqu'au 5 avril. Nous avons posé quelques questions à des experts en soins capillaires pour prendre soin de notre crinière pendant cette période.

Nous avons donné la parole à deux coiffeurs professionnels Jitske Van de Veire, manager du salon de coiffure De Wakko Kapper à Gand et Hasret Öztonga, manager de Snip Snip à Anvers.

À quoi dois-je faire attention lorsque je me lave les cheveux?

Hasret : "Il se passe quelque chose de beau quand on ne se lave pas les cheveux pendant quelques jours: le cuir chevelu se nettoie tout seul. Ce processus prend un certain temps, mais c'est justement cela que nous avons tous en abondance pour le moment. Profitez de la situation et essayez de ne pas vous laver les cheveux aussi longtemps que possible".

Vous pouvez parfaitement procéder par étape durant cette période. Lavez-vous les cheveux normalement tous les jours et ensuite, lavez-les tous les deux jours et espacer les lavages de plus en plus. Cela rendra vos cheveux moins gras et les empêchera de se dessécher. En parlant de déshydratation, laissez sécher votre chevelure à l'air libre et laissez votre sèche-cheveux, votre lisseur et votre fer à friser de côté autant que possible".

Jitske : "Je me lave les cheveux pas plus de trois fois par semaine : deux fois avec mon shampoing et mon après-shampoing Kevin Murphy et une fois avec un shampoing argenté pour garder mes cheveux blonds les plus resplendissants possibles. Après le shampoing, je profite d'un masque nourrissant supplémentaire pour adoucir mes cheveux. Quand je sèche mes cheveux avec le sèche-cheveux, j'utilise une autre lotion résistante à la chaleur et après avoir séché, un "spray brillant".

En attendant, si je remarque que mes cheveux deviennent gras, je les tresse. Au fait, c'est un mythe que le shampoing sec est mauvais pour la santé des cheveux. Cela n'a pas de sens, alors n'hésitez pas à l'utiliser si cela vous donne plus de confiance".

Hasret : "Un conseil en or est de se laver les cheveux en deux fois. Ainsi, vous pouvez vous débarrasser de tout l'excès d'impureté et de graisse lors du premier rinçage. Si vous appliquez ensuite un peu plus de shampoing sur vos cheveux, cela peut fonctionner beaucoup mieux. Note : n'utilisez pas plus de shampoing que d'habitude, mais répartissez simplement la quantité sur deux lavages".

Complétez toujours votre shampoing avec l'après-shampoing approprié. © Getty Images/iStockphoto

Les personnes au cuir chevelu gras ne doivent pas masser trop fort pendant le lavage : cela est contre-productif car cela entraîne une surcharge des glandes sébacées. Vos cheveux deviennent très vite gras et vous avez envie de vous rafraîchir entre deux lavages ? Humidifiez légèrement vos cheveux et hydratez les pointes avec un peu d'après-shampoing. Rincez abondamment et profitez d'une sensation de légèreté sans vous laver les cheveux inutilement."

Que faire des cheveux colorés ?

Jitske : "Vous ne pouvez utiliser aucun soin capillaire : si vos cheveux sont blonds, utilisez un shampoing argenté. Si vos cheveux sont bruns, utilisez également un shampoing de couleur approprié. Ainsi, vos cheveux garderont leur couleur plus longtemps, ce qui n'est pas sans importance maintenant que vous ne pouvez plus aller chez le coiffeur. Complétez toujours votre shampoing avec l'après-shampoing approprié. Ne vous colorez pas non plus les cheveux vous-même, car les résultat peut vraiment être horrible.

Comment nourrir et entretenir mes cheveux ?

Hasret : "Je ne jure que par Caster Oil. C'est une huile végétale qui contient des acides gras oméga-6 ainsi que de la vitamine E. Elle aide à maintenir l'équilibre du cuir chevelu et rend les cheveux plus souples. Tout comme moi, faites-en une routine et appliquez quelques gouttes sur des cheveux légèrement humides tous les jours".

L'application d'un masque capillaire de temps en temps est vraiment indispensable pour nourrir vos cheveux : un masque (voire deux) hebdomadaire donne plus de brillance et de fermeté à vos mèches. Les personnes qui ont des cheveux colorés devraient en particulier en prendre l'habitude. Il est très important que vous preniez votre temps pour le faire. Appliquez le masque rapidement pendant que vous êtes sous la douche et rincez après cinq minutes si vous n'avez pas terminé. Lavez vos cheveux à fond puis séchez-les avec une serviette : sur des cheveux mouillés, les principes actifs ne peuvent pas être absorbés. Étalez le masque de haut en bas sur toute la chevelure, en sautant les racines des cheveux. Enveloppez doucement vos cheveux dans une serviette moelleuse et laissez le masque tremper pendant au moins vingt minutes. Si vous avez les cheveux très secs ou abîmés, n'hésitez pas à dormir avec le masque pendant une nuit. Rincez-le ensuite soigneusement et vos cheveux vous remercieront".

Une queue de cheval désordonnée est une bonne idée, mais assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces métalliques dans vos pinces à cheveux © getty

Quelles sont les coiffures idéales pour cette période de confinement ?

Hasret : "Essayez d'être le plus naturel possible pendant la crise afin de favoriser la réparation de vos cheveux. Les personnes aux cheveux bouclés qui se coiffent dans des conditions normales peuvent maintenant donner un répit à leurs cheveux. Une queue de cheval désordonnée est une bonne idée, mais assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces métalliques dans vos pinces à cheveux, elles détruiraient vos cheveux. Utilisez de préférence des accessoires en nylon.

Jitske : "N'utilisez jamais le fer à cheveux quand ils sont mouillés, parce qu'ils vont se casser. Faites également attention lorsque vous détachez vos cheveux, faites-le avec amour".

Quels sont les pièges à éviter ?

Jitske : "Le plus grand piège est l'impatience. Vous pouvez certainement dompter vos cheveux à devenir moins gras, mais n'attendez pas de résultats immédiats. Si vous vous lavez les cheveux normalement tous les jours, il est pratiquement impossible de les garder propres pendant une semaine. Reconnaissez que cela prend du temps, car c'est en fait votre cuir chevelu qui devient gras et non vos cheveux. S'il est habitué à être lavé souvent, il devient vite irrité.

Une autre chose que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que vous pouvez aussi endommager vos cheveux la nuit. Ce qui aide vraiment, c'est de se faire des tresses. Mais ne faites jamais cela avec des cheveux mouillés".

Et si je coupais moi-même mes cheveux?

Jitske : "Je ne le dirai jamais assez : domptez vos cheveux autant que possible et attendez la fin de la quarantaine. Un accident se produit rapidement et le risque qu'il tourne mal est élevé. En improvisant une coupe de cheveux, vous ne faites que donner plus de travail à votre coifffeur et vous donnez à vos cheveux un stress inutile. Dans ce cas, la patience est le maître-mot : "quand tout cela sera terminé, vous apprécierez d'autant plus une coupe de cheveux".

Chloé Vanmarsenille (Traduction: CA.L)

