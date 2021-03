Les applications beautésont toujours plus performantes. Les toutes premières versions vous permettaient de tester virtuellement du maquillage ou des couleurs de cheveux extravagantes. Désormais, celles-ci sont capables de poser des diagnostics et de fournir des conseils personnalisés. Ce type d'offres se multiplie à l'international, et la Belgique est loin d'être en reste.

Vichy Skinconsult AI

Objectif

Analyse votre peau à la recherche de signes de l'âge et offre des conseils de soins adaptés.

Comment ça marche

Surfez sur vichy.be et cliquez sur Skinconsult AI. Téléchargez ensuite un selfie pris sans maquillage àla lumière du jour. Ce dernier sera comparéàune base de données renfermant 10.000 clichés, tenant compte de votre âge et type de peau. Vous recevez ensuite une évaluation de votre peau selon 7 critères : fermeté, dilatation des pores, ridules, rides profondes, rides sous les yeux, éclat et tâches brunes.

Avantages & inconvénients

Selon la qualitéde la luminosité, il se peut que vous obteniez un résultat différent. Dans un premier temps, l'application vous complimentesur vos atouts, puis elle dresse une liste habile des points préoccupants, suivie de conseils d'utilisation de produits adaptés.

Clinique Clinical Reality Shade Match

Finalité

Conseille la couleur de fond de teint adapté.

Comment ça marche

Sur clinique.be et rendez-vous sur Clinique Laboratoria. Pour faire court, ces ont trois 'labos'oùvous trouverez de plus amples informations sur les ingrédients et les technologies, sans oublier des conseils sur mesure. Dans le labo make-up & matching, prenez votre plus beau selfie, sur base duquel sera déterminée la teinte adéquate àvotre peau. Un écran partagévous montre le résultat avec et sans fond de teint. Évidemment, l'application vous propose de commander dans la foulée votre coloris.

Avantages & inconvénients

Selon la luminosité de votre selfie, une teinte différente pourrait vous être proposée. Fonctionne uniquement pour le Even Betten Clinical Serum Foundation.

Disponible mi-avril.

UVLens - Prévision de l'indice UV

Finalité

Révèle combien de temps vous pouvez rester au soleil.

Comment ça marche

Indiquez votre localisation afin que l'app puisse déterminer l'intensitédes rayons UV, selon l'heure et l'endroit. Sur la base de questions àpropos de votre peau, l'application calculera votre risque de dommages causés par les UV.

Avantages & inconvénients

L'indice UV est souvent pour une notion abstraite. Afin de vous éclairer, cette app le traduit en ce que cela signifie pour votre peau. Bien qu'elle soit assez basique, elle permet de rappeler la nécessité d'utiliser une protection contre les rayons UV. Elle fait donc le job, que demander de plus?

www.uvlens.com

Sommelier du parfum

Finalité

Aide àdécouvrir de nouveaux parfums.

Comment ça marche

L'application crée votre profil d'odeurs en fonction de votre âge, de votre sexe, de vos parfums préférés, des ingrédients que vous aimez sentir et de ceux que vous n'aimez pas. À partir de ces données, elle recommande certains parfums (pour vous ou quelqu'un d'autre), que vous pouvez commander immédiatement, y compris sous forme d'échantillon.

Avantages & inconvénients

Cette application très instructive. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle fournit également des informations sur les nouveaux parfums et les nouvelles marques. Idéal pour découvrir de nouveaux parfums de manière ciblée, mais seulement à partir de vingt marques de niche (près de trois cents parfums).

L'application ne répertorie pour l'instant que les points de vente français

sommelierduparfum.com

