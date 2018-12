Une jeune Indienne détient le record des cheveux les plus longs du monde chez un ado

Nilanshi Patel, surnommée "Raiponce", ne s'est plus jamais coupé les cheveux depuis l'âge de six ans, à la suite d'une mauvaise expérience chez le coiffeur. "J'ai eu une très mauvaise coupe. J'ai donc décidé de ne plus me couper les cheveux.", a-t-elle expliqué.

Une décision qui lui a valu sa si longue chevelure : avec ses 170,5 cm de mèches brunes, la jeune adolescente se trouve en concurrence avec la Chinoise Xie Qiuping, qui détient le record des plus longs cheveux du monde tous âges confondus. En 2004, la Chinoise alors âgée de 44 ans possédait des cheveux de 5,627 mètres.

Si elle a en effet pu éviter tout rendez-vous chez le coiffeur, porter les cheveux aussi longs lui demande pourtant beaucoup de soins et d'entretien : se laver les cheveux lui prend plus d'une heure et demie par semaine. Après les avoir savonnés, il lui faut encore une demi-heure pour les sécher et une heure pour les peigner, tâches que la mère de Nilanshi l'aide à accomplir.

Malgré le temps que cela lui prend pour maintenir sa longue crinière en parfait état, la jeune adolescente ne compte pas retourner chez le coiffeur de si tôt. Nilanshi considère même que la taille de ses cheveux n'est pas du tout contraignante au quotidien.

"Les gens pensent que je dois forcément rencontrer beaucoup de problèmes à cause de mes cheveux. Mais au contraire, je fais du sport et plein d'autres trucs avec mes cheveux. C'est comme un porte-bonheur pour moi", explique-t-elle. "Je le coiffe comme une longue tresse ou comme un chignon sur le dessus de ma tête", des coiffures qui restent pratiques et surtout confortables à toute occasion.