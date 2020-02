A quelques jours de la Saint-Valentin, qu'on le reçoive ou qu'on l'offre, le parfum est un cadeau éminemment personnel. Il révèle beaucoup de vous aux personnes que vous fréquentez. Il est donc légitime de se poser la question : votre parfum est-il en accord avec vos valeurs ? Pour le savoir, faites le test..

A l'heure du greenwashing - pratique de certaines entreprises afin de se verdir, de se donner une image plus environnementalement correcte - le site Moralscore français propose au consommateur de révéler la vraie "personnalité" des entreprises derrière ses produits et services préférés, à travers un questionnaire assez simple. Le dernier en date sur le site permet de trouver le parfum qui vous correspond, non seulement au sens olfactif du terme, mais aussi à vos valeurs.

Politique salariale, fiscale, environnementale, etc... les choix des entreprises et leurs pratiques ont été analysés et passés à la moulinette. Selon vos réponses, un score est établi pour les marques cosmétiques, qui reflètent leurs valeurs au regard des vôtres. Reste à constater si ça matche entre votre parfum préféré et vous.

Pour le faire le test, rendez-vous sur //moralscore.org/

Valentine Fairon

