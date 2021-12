Si votre hotte n'est pas encore tout à fait remplie à quelques jours du réveillon, pas de panique, voici dix coups de coeur au rayon beaux livres.

Studio KO Musée Yves Saint Laurent Marrakech, Phaidon. 45 euros.

En 2014, Pierre Bergé confiait au cabinet d'architectes français Studio KO, fondé par Olivier Marty et Karl Fournier, la création du musée Yves Saint Laurent à Marrakech. Ce livre en forme de journal de bord retrace les 1 423 jours qui ont mené jusqu'à l'inauguration de ce bâtiment dédié à l'oeuvre du couturier, qui accueille également des expositions temporaires. Avec des témoignages de l'équipe créative notamment, des croquis, des dessins techniques et des photos du jardin et des collections. De quoi poser un autre regard sur ce temple consacré à la mode.

Wonderland - Annie Leibovitz, Phaidon. 79,95 euros.

Annie Leibovitz est l'une des photographes les plus influentes de notre époque. Parmi ses domaines de prédilection : la mode. Ce recueil de plus de 350 images, préfacé par la rédactrice en chef de Vogue US, Anna Wintour herself, donne à voir son travail sur des shootings en compagnie de personnalités de tous horizons : Serena Williams, Nicole Kidman, Pina Bausch, Cate Blanchett, Lady Gaga, Matthew Barney, Kate Moss, Natalia Vodianova, Rihanna, Chimamanda Ngozi Adichie et Karl Lagerfeld, entre autres. Un indispensable pour les férus de photos people.

Piano. Complete Works 1966-Today, Taschen. 50 euros.

Du haut de ses 81 ans, Renzo Piano a encore plusieurs projets en cours, dont l'Academy Museum of Motion Pictures de Los Angeles et le centre de chirurgie pédiatrique d'urgence d'Entebbe, en Ouganda. A son palmarès également, le Palais de Justice à Paris, qu'il vient d'achever. Cette monographie enrichie de 200 pages inédites de photos, plans et croquis couvre toute la carrière de l'architecte italien jusqu'à aujourd'hui, que l'on connaît surtout pour le centre Pompidou dans la capitale française, The Shard à Londres et le Whitney Museum of American Art à New York. Parfait pour les amoureux d'art de bâtir.

Versace Défilés, par Tim Blanks, Noémie Segol, Georges Palet, Editions de La Martinière. 59 euros.

Après Chanel, Dior, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Prada et Vivienne Westwood, c'est la mode audacieuse de Versace qui est mise en avant dans la collection Défilés des éditions de La Martinière. Soit la première présentation complète des collections femme de la maison depuis 1978. On y (re)découvre 1200 photos emblématiques de la marque, symbole de glamour et de luxe dans le monde entier. Les fashionistas seront ravies.

Voyages, par Benoît Feron, Prisme éditions. 49,50 euros.

Au second confinement, en novembre 2020, le photographe bruxellois Benoît Feron décide de partager quinze années de pérégrinations de par le monde, en publiant chaque jour une photo sur ses comptes Facebook et Instagram. Tous les registres sont convoqués : la nature, l'humain, l'animalier, l'urbain... 39 pays visités, pour 2000 images éblouissantes... Une épopée que l'on retrouve désormais dans cet ouvrage, véritable invitation au voyage.

Paris, capitale de Guerlain, par Laurence Benaïm, Flammarion. 75 euros.

L'histoire documentée et illustrée de Guerlain, depuis l'ouverture de sa première boutique en 1828, dans la rue de Rivoli, à Paris. Très attachée à la Ville lumière, la maison de luxe a entretenu des liens étroits avec le monde de l'art, du théâtre, du cinéma, de la littérature et du spectacle. On en veut pour preuves ses parfums de légende (Mitsouko, L'Heure Bleue, Shalimar, Jicky) ou encore ses créations cosmétiques (Secret de Bonne Femme, Terracotta, Rouge G). Une monographie riche d'archives inédites.

Le goût de la famille, par Mauro Colagreco, Hachette pratique. 45 euros.

Le Test kitchen Shelf Love du célèbre chef Yotam Ottolenghi paru récemment nous avait conquis, voici une autre pointure de la gastronomie qui nous livre ses secrets: Mauro Colagreco, à la tête du 3-étoiles Mirazur à Menton, également élu meilleur restaurant du monde en 2019. L'Argentin, passé par les cuisines de Bernard Loiseau, d'Alain Passard ou encore d'Alain Ducasse, s'est laissé inspirer par ses parents, ses grands-parents et ses tantes pour partager ses recettes de famille chargées de tendresse et d'histoire. A savourer sans modération.

We are family. Recettes indiennes de ma famille, par Manish Arora, First. 30 euros.

Connu pour son univers haut en couleurs, le créateur de mode parisien Manish Arora transmet ici, à travers ses recettes familiales, le goût de l'Inde où se trouvent ses racines. On découvre ainsi avec délice plus de 80 préparations végétariennes : chutneys, masalas, currys, dals, bhajis, byrianis... Un bouquin qui fait la part belle aux saveurs et textures bigarrées.

Petites leçons de cuisine à la truffe, Racine. 25 euros.

Il en faut peu pour être heureux. Par petites touches, celle que l'on surnomme le diamant noir sublime tous les plats, des amuse-bouches aux desserts, en passant par les fromages. Les moindres secrets de la truffe sont révélés dans ce tome signé par Bénédicte De Kerchove, formée notamment par des chefs étoilés, et mis en lumière dans de superbes photos par Mireille Roobaert. De quoi bluffer ses invités.

Mars, par François Schuiten et Sylvain Tesson, Louis Vuitton Travel Book. 45 euros.

Entre guide de voyage et carnet de croquis, la collection Travel Book de Louis Vuitton invite des artistes de renom ou des talents émergents à illustrer des pays ou des villes aux quatre coins du globe. C'est pourtant une autre planète que le dessinateur de BD François Schuiten et l'écrivain-voyageur Sylvain Tesson ont choisi d'explorer. Couchée sur papier, leur vision d'une incroyable épopée sur Mars, qui se déroulerait dans un futur proche, donne toute sa place à la couleur. Un roman graphique splendide à ne pas manquer.

