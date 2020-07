View this post on Instagram

Pas de sorbetière à la maison ? Ce n'est pas une raison pour se priver de réaliser de délicieuses glaces ! Voici une recette express de yaourt glacé aux fraises et aux framboises facile à préparer. N'hésitez pas à adapter la recette en fonction des fruits que vous avez sous la main 😉⠀ ⠀ Pour 8 personnes : 600 g de yaourt grec, 250 g de mascarpone, 1 gousse de vanille, 250 g de fraises, 125 g de framboises, 4 c. à soupe bombées de sucre glace ⠀ ⠀ 1. Lavez les fruits. Équeutez les fraises et coupez-les en morceaux. Mixez la moitié des fraises avec 1 c. à soupe de sucre glace et la moitié des framboises.⠀ 2. Ouvrez la gousse de vanille sur toute sa longueur et prélevez les graines. ⠀ 3. Fouettez le mascarpone avec les graines de vanille et le sucre glace restant. Incorporez-y le yaourt grec petit à petit, marbrez avec le coulis de fraises, versez dans un plat rectangulaire recouvert de papier cuisson, déposez les fruits dessus et placez au congélateur pour 2 h. ⠀ 4. Sortez le yaourt glacé du congélateur au moins 5 min avant de servir. ⠀ __________________________⠀⠀ Cette recette est extraite du n°21 de Slowly Veggie, toujours disponible sur notre application !