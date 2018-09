30 ans après sa fermeture, sur les traces de la brasserie Wielemans-Ceuppens, institution bruxello-forestoise

Depuis quelques années, les brasseries urbaines se développent à Bruxelles : Brussels Beer Project, L'Ermitage, l'Annexe pour n'en citer que quelques-unes. Ce regain d'intérêt pour l'identité brassicole de la capitale belge se traduit aussi par la redécouverte des brasseries éteintes, qui autrefois jouissaient d'une renommée au-delà de leur quartier. Comme il en fut le cas pour la brasserie Wielemans-Ceuppens à Forest.

Ce quartier aujourd'hui rebaptisé Quartier durable Wiels sur les réseaux sociaux, est en pleine réhabilitation. Les commerces de proximité, de qualité et/ou de niche s'y développent, les passionnés prennent leur quartier à bras le corps aux abords de cette brasserie du passé. L'un d'eux, la Dekkera, dédiée aux bières artisanales cultive parfaitement son esprit de quartier. C'est donc très logiquement que ce bar a voulu rendre hommage à ce monument local et national, dont le destin sur un siècle fut à l'image du secteur brassicole belge tout entier. Une destinée houblonnée qui pris fin le 29 septembre 1988, jour où le dernier brassin fut produit.

Classés patrimoine industriel dès 1993, les anciens locaux et quelques cuves sont aujourd'hui visibles au public puisqu'ils abritent le Wiels, centre dédié à l'art contemporain. Mais cet aperçu reste bien maigre pour les passionnés d'histoire et/ou de bière. C'est pourquoi la Dekkera propose de revenir sur les traces et le destin de cette brasserie légendaire. Elle a choisi de le faire le 29 septembre 2018, soit 30 ans jour pour jour après son extinction, pour remettre en lumière cette entreprise emblématique du quartier, mais aussi du pays. Visites guidées, présentations et dégustations émailleront cette journée particulière, qui fera sans nul doute revivre ce monument brassicole quelque peu oublié.